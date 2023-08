Super doppietta azzurra e Budapest: prima il quartetto azzurro maschile domina la seconda batteria e stacca il pass per la finale col miglior tempo delle due gare e world leading in 37''65. Poi quello femminile fa altrettanto col nuovo record nazionale in 42''14. Appuntamento per puntare alle medaglie sabato 26 agosto alle 21.40 (uomini) e 21.53 (donne). Tutto il Mondiale è live su Sky Sport e in streaming su NOW I RISULTATI DI OGGI IN DIRETTA LIVE ascolta articolo

Con una superba prestazione Rigali, Jacobs, Patta e Tortu hanno staccato il pass per la finale della staffetta 4x100 maschile vincendo la seconda batteria col world leading, la miglior prestazione mondiale stagionale in 37''65. Alle loro spalle Sudafrica (37''72) e Gran Bretagna (38''01). Da non perdere l'appuntamento con la finale: domani - sabato 26 agosto - alle ore 21.40, tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW. A giocarsi le medaglie ci saranno anche Usa, Giamaica e Giappone, rispettivamente prima, seconda e terza forza dalla prima batteria. Ripescati, invece, con gli altri due migliori tempi Francia e Brasile.

I tempi degli azzurri Una formazione leggermente diversa rispetto all'oro olimpico di Tokyo dove il quartetto era stato composto da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu (in 37''50). Dentro Rigali che ha corso la sua prima frazione in 10''60, Jacobs il più veloce in 8''81, quindi Patta in 9''24 e Tortu in 9 secondi netti.