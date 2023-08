Mondiali, l'Italia chiude quarta nella 4x100 donne

Miglior risultato di sempre ai Mondiali per la 4x100 femminile che chiude al quarto posto con il quartetto Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese. Oro agli Stati Uniti davanti a Giamaica e Gran Bretagna. Le ragazze in coro: "Fiere di questo risultato"

Si conclude con un ottimo quarto posto il Mondiale della 4x100 femminile italiana . Dopo lo straordinario record nazionale nelle batterie (42''14), Zaynab Dosso , Dalia Kaddari , Anna Bongiorni e Alessia Pavese hanno chiuso la gara ai piedi del podio in 42''49. Medaglia d'oro agli Stati Uniti di Sha'Carri Richardson (con il record dei campionati in 41''03), davanti a Giamaica e Gran Bretagna. Per le ragazze è un risultato storico, il miglior piazzamento di sempre della 4x100 femminile azzurra nella storia dei Mondiali.

Kaddari e Bongiorno in coro: "Fiere di questo risultato"

Soddisfatte le ragazze per il risultato raggiunto, come spiegato da Anna Bongiorni: "Essere quarte al mondo è incredibile - ammette - Le tre nazioni sul podio hanno almeno un fuoriclasse in squadra. Il nostro quartetto ha funzionato, anche se individualmente possiamo crescere. Vogliamo lottare anche l'anno prossimo per qualcosa di grande". Le fa eco Daria Kaddari: "Se ce l'avessero detto l'anno scorso non ci avremmo creduto, dobbiamo essere fiere di questo risultato".