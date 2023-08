Mondiali, Italia argento nella 4x100 maschile

Dopo quarant'anni l' Italia torna vicecampione mondiale nella 4x100 maschile . Merito del quartetto formato Roberto Rigali , Marcell Jacobs , Lorenzo Patta e Filippo Tortu che ha conquistato la medaglia d'argento a Budapest, chiudendo la gara in 37''62 alle spalle degli Stati Uniti, trascinate da un meraviglioso Noah Lyles, alla terza medaglia d'oro in Ungheria. Gli azzurri hanno condotto un'ottima gara sin dallo start, riuscendo a battere avversarie altrettanto quotate come Giamaica e Gran Bretagna. Un ritorno in grande stile per l'Italia due anni dopo l'oro olimpico a Tokyo.

Jacobs: "Ci siamo divertiti, sapevamo di poter vincere una medaglia"

"Sapevamo che potevamo vincere una medaglia, siamo i campioni olimpici e non va dimenticato". Parla da leader Marcell Jacobs che ai microfoni di Sky Sport celebra questo argento: "Conosciamo il nostro valore, ci fidiamo ciecamente uno dell'altro. Ci siamo divertiti. Ho dato tutto me stesso per correre il più velocemente possibile". Lorenzo Patta, invece, parla di fratellanza: "Siamo una squadra, siamo fratelli. Questa medaglia vale tantissimo, per me vale più di Tokyo per come siamo arrivati. Ammetto che volevamo vincere, ma è una bellissima soddisfazione".