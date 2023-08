Mondiali, ultima giornata: il programma di oggi

Ultima giornata a Budapest iniziata già alle 7 con la maratona maschile. La sessione serale inizierà alle 20.05 con le ultime sette finali: Italia in gara nelle staffette 4x400 maschile e femminile. I Mondiali di atletica leggera sono in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Si concludono oggi i Mondiali di atletica leggera di Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultima giornata di gare iniziata già all'alba, con la maratona maschile alle ore 7. Il via della sessione serale allo stadio, invece, è previsto alle ore 20 con le ultime sette finali. L'Italia sarà in gara solo nelle staffette 4x400. Al maschile ci sarà il quartetto Re, Scotti, Benati e Sibilio che ha superato le semifinali con il terzo posto nella seconda batteria. Tra le donne, invece, il quartetto Mangione, Folorunso, Bonora e Trevisan ripartirà dal record italiano nelle batterie in 3'23''86.