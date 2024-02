Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , in stretto coordinamento con il Mef, ha inviato la Documentazione di Candidatura per i Mondiali 2027 alla Fidal. Non si tratta tuttavia di una candidatura già ufficiale perché, come ha evidenziato lo stesso ministro, vi è al contempo la necessità di un ulteriore passaggio parlamentare al fine di addivenire alla formalizzazione di tutte le garanzie finanziarie richieste dalla World Athletics.

Servono 130 milioni di euro

Di fatto, trattandosi di un grande evento per il quale i costi finora stimati ammontano a circa 130 milioni di euro. Lo fa sapere il ministro in una nota. "C'è assoluta convinzione del valore della candidatura che porterebbe i mondiali di atletica a Roma, a 50 anni dall'ultima edizione italiana, - si legge nel comunicato - ma in questa fase ed in assenza di una specifica autorizzazione normativa, la formalizzazione di tutti gli impegni di spesa richiesti non è stata tecnicamente possibile. Resta l'auspicio che la World Athletics possa tener conto degli impegni comunque assunti dal Governo e del relativo interesse ampiamente manifestato e formalizzato per organizzare in Italia l'evento".