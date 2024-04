Atletica, Duplantis salta a 6.24: ritoccato il suo record del mondo

Il fuoriclasse svedese ha ottenuto l’ennesimo primato mondiale a Xiamen nella prima tappa della Diamond League 2024, in Cina. Il campione olimpico e campione del mondo ha superato l’asticella a 6.24 metri con il primo salto a disposizione. Si tratta dell’ottavo record mondiale, l’ultimo a 6.23 era dello scorso 17 settembre. La grande Atletica è su Sky: Diamond League su Sky Sport Arena e su NOW, nuova tappa del World Athletics Continental Tour con il Kip Keino Classic di Nairobi, Kenya su Sky Sport Uno e NOW

