Wanda Diamond League, Prefontaine Classic su Sky

Il Prefontaine Classic, tradizionale appuntamento con l’atletica leggera a Eugene da non perdere oggi, sabato 25 maggio, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle ore 22. In attesa dei Campionati Europei di atletica leggera che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno: sei giorni di gare live su Sky e in streaming su NOW

SU SKY I CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA A ROMA