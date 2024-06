Al via gli Europei di atletica leggera a Roma con i risultati delle qualificazioni. Nessun problema per Furlani che accede alla finale del salto in lungo. Ottima anche Cavalli nei 1500, la rivedremo come Derkach nel triplo femminile. Besana, Carmassi e Carraro in semifinale nei 100 ostacoli donne, tripletta anche tra gli uomini negli 800 (Tecuceanu, Pernici e Barontini). Avanti Fofana nei 110. Da oggi al 12 giugno tutte le gare sono live su Sky Sport e in streaming su NOW IL PROGRAMMA DI OGGI ascolta articolo

Al via i Campionati Europei di atletica leggera a Roma, appuntamento che apre l'Estate Italiana della Casa dello Sport. Sei giorni dedicati alla più importante manifestazione continentale di atletica, iniziata nella giornata di venerdì con i primi risultati delle qualificazioni. Come sono andati gli azzurri questa mattina? Da oggi tutte le gare sono in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a mercoledì 12 giugno. approfondimento Europei Atletica a Roma, il programma delle gare

Furlani in finale nel lungo Nessun problema per Mattia Furlani, che atterra a 8.17 metri al primo tentativo e chiude immediatamente la sua qualificazione in finale nel salto in lungo maschile (in programma sabato alle 20.06). Il beniamino di casa, argento agli ultimi Mondiali indoor, ha saltato in scioltezza senza spingere e ha chiuso al terzo posto davanti al campione olimpico e del mondo Tentoglou (8.14). A prendersi la scena lo svizzero Simone Ehammer, che ha volato con 8.41 (miglior prestazione mondiale e stagionale). Poca fortuna per Filippo Randazzo, primo degli esclusi con 7.94 trovato all'ultimo salto. Fuori dai migliori dodici per un solo centimetro. Eliminato anche l'altro azzurro Kareem Mersal, che si ferma a 7.55.

Ottima Cavalli nei 1500 femminili Da applausi Ludovica Cavalli (Aeronautica), che ferma il crono a 4'06"76 e arriva in finale con il secondo miglior tempo. Non ce la fa Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli), che soffre l'inserimento nella batteria più veloce e chiude in 4'11"22. Lacrime per Marta Zenoni (Luiss), che incrocia le gambe di Guillemot e cade: nessun margine nel ripescaggio e in una finale a 13, perché è stata la bergamasca a causare la caduta e poi squalificata. Riammessa in finale la tedesca Nele Wessel, ostacolata proprio da Marta.

©Ansa

Derkach ok nel salto triplo femminile Tutto facile per Dariya Derkach (Aeronautica): basta un solo tentativo per atterrare a 14.10 e centrare la finale nel salto triplo femminile (domenica alle 21.04). La vicecampionessa europea indoor ha aggiunto 18 centimetri al primato stagionale di 13.92.

©Ansa

Tripletta nei 100 ostacoli donne... Le rivedremo di nuovo in pista in semifinale, sabato dalle ore 20.12, grazie ai loro tempi (e non i piazzamenti) nel primo turno. Nella prima batteria Veronica Besana (Fiamme Gialle) chiude quinta in 13.05 (+ 0.1), secondo crono stagionale per lei. Nella seconda tocca ad Elena Carraro (Fiamme Gialle) con 13.23, tempo utile come nella terza batteria per Giada Carmassi (Esercito) chiude quarta e stacca un 13.13.

... E negli 800 maschili! Merito di Catalin Tecuceanu (1.44.93), Francesco Pernici (1.45.87), Simone Barontini (1.46.30), tutti ammessi nella semifinale degli 800 metri maschili (sabato alle 19.50). Finale in sofferenza per Tecuceanu (Fiamme Oro), primatista europeo stagionale lo scorso 23 maggio ad Asti, che stacca comunque il pass. Clamoroso il quadruplo sorpasso di Pernici (Fiamme Gialle), che chiude al 2° posto la sua batteria. Ed è una buona lettura tattica quella di Barontini (Fiamme Azzurre), anche lui al 2° posto in frazione.

©Ansa

Fofana avanti nei 110 ostacoli, out Giacalone Ci sarà Hassane Fofana nella semifinale di sabato (ore 20.38). L'azzurro delle Fiamme Oro è sesto nella prima delle tre batterie con 13.70 (+ 0.9) e accede al prossimo turno con il settimo crono complessivo. Non basta invece il tempo di 13.86 (+ 0.1) a Nicolò Giacalone (Atl. Biotekna), settimo nella seconda batteria e a un decimo e mezzo dal personale. Piccola beffa per il romano: 14 ammessi alla semifinale, lui è il primo degli esclusi con il 15° tempo totale.

Heptathlon, Gerevini terza dopo due prove Bravissima Sveva Gerevini, attualmente in zona medaglie dopo le prime due prove dell'heptathlon. Avvio da applausi per l'azzurra che ha aggiornato i suoi primati personali sui 100 metri (13.35, migliorata di 12 centesimi) e nel salto in alto (1.80, il suo personale era 1.76). La 28enne cremonese, in questo momento, occupa il terzo posto nella classifica generale con 2.050 punti alle spalle delle belghe Nafissatou Thiam (2.186) e Noor Vidts (2.078) ma davanti alla fortissima britannica Katarina Johnson-Thompson (2.043).

Eliminati Mannucci e Curtabbi Sfortunato Alessio Mannucci (Aeronautica), che esce subito di scena nel lancio nel disco: è il primo degli esclusi con il suo 61.73 che vale la 13^ prestazione a 34 centimetri dall'ultimo posto utile del tedesco Sosna. Eleonora Curtabbi chiude invece all'ultimo posto la sua batteria dei 3000 siepi femminili in 1.05.30.