Capolavoro della 4x400 mista italiana che vince l'argento al termine di una gara emozionante, con Alice Mangione che nel finale riesce a tenersi alle spalle Femke Bol. Oro all'Irlanda, l'Olanda favorita chiude solo terza. Per l'Italia primato nazionale e qualificazione alle Olimpiadi

Ancora una medaglia per l'Italia, che nel primo giorno degli Europei di atletica si regala anche l'argento inaspettato nella 4x400 mista. Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione compiono una piccola impresa, soprattutto perché chiudono al secondo posto tenendosi alle spalle la fortissima Olanda di Femke Bol , che nell'ultima frazione tenta una super rimonta con Mangione che però riesce a tenersela alle spalle. Demolito il primato italiano con 3:10.69 e pass guadagnato anche per le Olimpiadi. Oro all'Irlanda con 3:09.92. Una gara condotta sempre nelle posizioni di testa, con un grande Luca Sito che chiude la prima frazione da secondo quando dà il cambio ad Anna Polinari; poi il passaggio a Scotti, che viene sopravanzato nonostante anche la sua sia un'ottima frazione. Mangione parte dunque terza con Bol alle spalle che prepara la rimonta, e qui si compie il capolavoro finale , perché la campionessa olandese guadagna metri, ma Mangione è straordinaria nel rettilineo finale, si prende il secondo posto superando il Belgio e riesce a tenere dietro Bol, che chiude terza.

Mangione batte Bol: "Ho ancora la pelle d'oca"

In una gara incredibile fin dall'inizio, il finale al cardiopalma ha regalato emozioni straordinarie, con Alice Mangione protagonista dell'impresa di tenere dietro Femke Bol, impegnata in una rimonta delle sue. Alla fine entrambe sopravanzano il Belgio, ma l'azzurra resta davanti all'olandase e chiude seconda. "Vedere lei come avversaria mette un po' ansia", le prime parole di Alice Mangione a Sky dopo la gara. "Pensavo 'Ora mi prende, ora mi prende', ma ci ho creduto fino alla fine, ci ho provato e ho spinto fino all'ultimo. Ho ancora la pelle d'oca, siamo davvero una squadra molto unita"