Doppietta azzurra nei 100 metri: Jacobs 1°, Ali 2°

Nella gara regina dell'atletica, l'Italia chiude nel migliore dei modi la seconda giornata degli Europei di casa. Marcell Jacobs si riconferma sul trono continentale vincendo in 10.02 davanti al connazionale Chituru Ali, argento in 10.05. Completa il podio l'inglese Glave in 10.06 TUTTE LE EMOZIONI DELLA SECONDA SERATA DEGLI EUROPEI

L'Italia si conferma regina della velocità anche agli Europei in casa a Roma. Non bastavano i due titoli olimpici a Tokyo, l'argento nella staffetta un anno fa e l'alloro europeo di Marcell Jacobs a Monaco di Baviera nel 2022. Lo sprinter regala anche il bis continentale allo stadio Olimpico, seguito da un altro azzurro, Chituru Ali. L'oro di Jacobs arriva con il tempo di 10.02, seguito dal comasco a 10.05 (record personale) e dall'inglese Glave in 10.06. L'olimpionico è partito benissimo dai blocchi e la sua vittoria non è mai sembrata in discussione nonostante non abbia sfondato la soglia dei 10 secondi e un dolorino muscolare all'arrivo.

"L'importante era il titolo, mi aspettavo un tempo migliore" Lo stesso Jacobs ha però rassicurato sulle sue condizioni fisiche al termine della gara, ridimensionando il problema avuto al traguardo: "Solo un po' di affaticamento al polpaccio, l'ho avvertito agli 80 metri e ho perso un pochino di velocità. Mi aspettavo un tempo migliore dopo la batteria, ma il titolo è più importante. Ora devo continuare a lavorare, sapevo di non essere nelle migliori condizioni, tra due mesi c'è l'Olimpiade e nel mezzo ci sono altre gare per migliorarsi. Ho cambiato tutto negli allenamenti e ci voleva tempo per assimilare tutto, nella partenza si può fare meglio. So che c'è da lavorare e questo mi rassicura". Complimenti anche al suo compagno e rivale: "Ali è un gigante e correrà sempre più veloce, cercherò di stargli davanti finchè posso".

Ali: "Voglio stupire anche alle Olimpiadi" Chituru Ali, forse la più grande rivelazione della serata azzurra, è felice per l'argento europeo, ma mantiene ambizioni altissime: "Volevo vincere, voglio sempre vincere, ma ora sono gasatissimo e devo riordinare un attimo le idee. Avere un compagno-avversario come Jacobs è un grande stimolo, in futuro proverò a stargli davanti. Non vedo l'ora che arrivino le Olimpiadi di Parigi, anche lì voglio fare qualcosa di speciale".