Atletica, è la migliore Nazionale di sempre

Una serata che si ricorderà per decenni: tre ori azzurri in 42 minuti, sei medaglie in una notte, dieci in due giorni, ancora due e sarà il miglior medagliere di sempre nella storia degli europei di atletica. Ma questi sono solo numeri, tutt’altro che freddi, ma pur sempre numeri. Perché poi ci sono le facce: quella sorniona del campione olimpico che vede avvicinarsi uno sfidante in casa e quasi se ne rallegra, anche perché al momento davanti c’è ancora lui. I 100 di Jacobs in 10.02, tempo buono, da titolo europeo ma ancora lontano da uno standard da medaglia olimpica. Chituru Ali fa 10.05: è primato personale, per ora basta per la felicità, ma non per un oro. Il semplice primato personale, che poi è anche quello italiano dei 110 ostacoli, non sarebbe bastato a Simonelli per assicurarsi il primo posto: 13.21 prima di questa gara, 13.20 in semifinale, ma l’avversario in finale chiude in 13.16. Poco male, Lorenzo non lo batte, il suo personal best, lo frantuma: 13.05 ed è il primo oro europeo di una carriera solo all’inizio, che già a Parigi, con questi crono, potrebbe salire ulteriormente di rango.