L'Italia punta ad arricchire il suo bottino di medaglie: questa sera nella finale dei 200m scendono in pista gli olimpionici Tortu e Desalu, in quella dei 400m Sito può regalare gioie. Nei 3000 siepi ci sono Bouih e Osama Zoghlami in finale. Si assegnano anche le medaglie nel salto con l'asta femminile (Bruni e Molinarolo le azzurre in pista) e nel martello, con Fantini arrivata in finale con la seconda misura. Esordio per Dalia Kaddari nei 200m