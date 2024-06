Determinatissima in pedana, Sara Fantini si scioglie in un sorriso dolcissimo appena capisce di aver vinto l'oro, e a stento trattiene l'emozione. Una gara nel lancio del martello perfetta, quella dell'azzurra, che va subito in testa, si vede scavalcata dalla francese Loga, ma proprio nel momento più critico tira fuori dal cilindro un lancio da 74.18. Nemmeno la campionessa olimpica in carica (vincitrice degli ultimi 3 titoli olimpici), la polacca Wlodarczyk riesce a starle dietro, e alla fine si deve complimentare con l'azzurra.

