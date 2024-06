Ultima giornata degli Europei di Atletica di Roma, con una sessione serale ricca di finali e l’Italia pronta a dire la sua ancora una volta. Nel salto in lungo c’è Larissa Iapichino, tre gli azzurri nei 1500m e nei 10mila. E poi le emozioni delle staffette, con Filippo Tortu che vuole cancellare la delusione della finale dei 200m. Da non perdere anche la finale di Duplantis nel salto con l’asta. Tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Duplantis, Iapichino e le staffette

Si parte con le finali maschili del salto con l’asta e del lancio del giavellotto. Nessun italiano in gara, ma quando scende in campo “Mondo” Duplantis ci si ferma sempre a guardare. Poi toccherà a Larissa Iapichino, a caccia di una medaglia nel salto in lungo. Si prosegue con le staffette: le due 4x400 italiane, maschile e femminile, sono entrambe in finale. E ancora: finale degli 800m femminili, dei 10mila (con Guerra, Ouhda e Ursano) e dei 1500m maschili (che vedranno impegnati Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva). A chiudere questi Europei saranno le staffette 4x100, sempre emozionantissime. L’Italia non è riuscita a qualificare alla finale quella femminile, mentre la maschile ci sarà, con Filippo Tortu che dopo la “delusione” per l’argento nei 200m cercherà riscatto con la squadra.