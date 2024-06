Terminati gli Europei di Atletica a Roma, possiamo dirlo: abbiamo vissuto un sogno. Ci siamo emozionati con le imprese dei nostri Azzurri, tornando a casa con un carico di medaglie senza precedenti. E se dopo Tokyo si era fatto largo il sospetto, a Roma ne abbiamo avuto la conferma: forse l’Italia non è solo un popolo di santi, poeti e navigatori. A renderci “popolo di atleti” è stato anche quel processo di integrazione che, evoluzione naturale della società, lo è diventato anche nello sport: pensiamo alle medaglie di Zaynab Dosso e Mattia Furlani, di Lorenzo Simonelli e Chituru Ali, fino a Yeman Crippa. Italiani “di seconda generazione”, che magari il Paese di origine dei genitori non l’hanno mai visitato, o lo ricordano a malapena, e che per l’Italia hanno sempre lottato e si sacrificano quotidianamente. Se dietro a ogni atleta c’è sempre una storia, le loro sono ancora più interessanti da scoprire. Le hanno raccolte Valerio e Vanni Spinella in un libro appena uscito, “I colori dell’Azzurro” (ed. Ultra Sport), in cui tanti dei protagonisti di questi Europei - ma lo saranno di nuovo a breve alle Olimpiadi di Parigi, e ancora in diretta su Sky Sport - si raccontano, affrontando il tema dell’integrazione, del pregiudizio, del razzismo. Raccontando vite, speranze, sogni.