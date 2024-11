"Amo più il basket del salto in alto"

La passione di Tamberi per il basket non è una sorpresa, tant'è che ha partecipato anche a un All-Star Celebrity Game. Giocava a pallacanestro prima di passare definitivamente all'atletica. E, nel corso dell'intervista, Gimbo confessa a sorpresa di amare più il basket del salto in alto: "Ho giocato a basket fino a 17 anni. Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza". E sul rapporto con il salto in alto: "Non è così bello saltare un'asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio".