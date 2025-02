Non inizia nel migliore dei modi il 2025 di Marcell Jacobs, che però ci ha abituato a stagioni in crescendo. Dopo Boston, il campione olimpico di Tokyo si prepara a correre a New York, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni al campionato europeo indoor di inizio marzo ad Appeldorn. Nel frattempo, oggi a Ostrava parte la stagione di Furlani, Fabbri, Bruni, Pettorossi e non solo...