World Athletics Tour, doppio appuntamento su Sky

Tra Karlsruhe e New York l'atletica indoor è su Sky . Il meeting tedesco in diretta oggi alle 20 su Sky Sport 255 e NOW . Sabato i Millrose Games, alle 22 su Sky Sport Arena e NOW, con Pietro Arese telecronista d’eccezione. In pista anche Marcell Jacobs

Anche nel 2025 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour-Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue nove tappe, fino all’appuntamento conclusivo di Madrid, il prossimo 28 febbraio, con tante stelle italiane che hanno confermato la partecipazione a diversi meeting.

Venerdì in Germania appuntamento con l'Init Indoor Meeting

Venerdì 7 febbraio è in programma il quinto meeting Gold del 2025, l’“Init Indoor Meeting” a Karlsruhe (Germania), e sarà in diretta alle 20 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Impegnati sui 400 Luca Sito e Alice Mangione. Il meeting sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Sabato a New York c'è Jacobs

Marcell Jacobs è l’osservato speciale, in chiave azzurra, dell’edizione numero 117 dei “Millrose Games” che si tengono come ogni anno al “The Armory” di New York City, già sold out come da tradizione. Sabato 8, in diretta dalle 22 su Sky Sport Arena e NOW, Jacobs se la vedrà sui 60, tra gli altri, con Trayvon Brommell e PJ Austin. Il meeting newyorkese sarà commentato da Nicola Roggero, Stefano Baldini e Pietro Arese, che per una sera sarà telecronista d’eccezione. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.