Ultima giornata di gare, ai Mondiali indoor di Nanchino. E per l'Italia è la giornata di Mattia Furlani: il campione azzurro del lungo è reduce dall'argento agli Europei indoor che per sua stessa ammissione gli ha lasciato un po' di amaro in bocca e punta all'oro nella gara che vede tornare in pista anche il suo principale avversario, Tentoglou. Ma non è l'unico azzurro in cerca di "riscatto": se Apeldoorn ha regalato a Furlani comunque un argento, in Olanda Leo Fabbri ha conosciuto una delle più grosse delusioni della sua carriera e nella finale del peso è tra i più attesi, così come l'altro azzurro, Weir. Italia in pista anche con Carmassi e Di Lazzaro negli ostacoli femminili e con Pieroni nella finale dell'alto femminile. Chiudono il programma le staffette 4x400.

