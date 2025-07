La 15enne al debutto in maglia azzurra firma una nuova impresa, stabilendo il nuovo record europeo Under 18 sui 100 metri. Correndo in 11.21 ha migliorato ancora una volta il proprio personale e adesso è la terza azzurra più veloce di sempre

Kelly Doualla non finisce più di stupire e firma una nuova impresa: al debutto in maglia azzurra, la 15enne velocista ha fatto segnare il record europeo Under 18 dei 100 metri, conquistando con il tempo di 11''21 la medaglia d'oro al Festival olimpico della gioventù europea. La lombarda del Cus Pro Patria Milano diventa così la terza italiana di sempre sui 100m, al pari di Irene Siragusa: meglio di lei soltanto Zaynab Dosso (11''01) e Manuela Levorato (11''14) nella storia dello sprint azzurro. A Skopje Doualla ha limato altri otto centesimi al primato personale, 11''29, fatto segnare solo martedì scorso a Brescia ritoccando ulteriormente il primato italiano U20. Il precedente record europeo U18, 11'24, apparteneva alla britannica Jodie Williams e alla svizzera Xenia Buri, seconda in Macedonia del Nord dietro all'azzurra nella sfida tra talenti giovanili.