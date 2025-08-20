Diamond League: Fabbri e Furlani qualificati per la finale di Zurigo

Sotto la pioggia battente che ha investito il meeting di Losanna, Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Mattia Furlani nel salto in lungo sono comunque riusciti a centrare la qualificazione per la finale del circuito Diamond League, in programma il 27-28 agosto a Zurigo. In condizioni climatiche proibitive, Fabbri è giunto secondo con la distanza di 21,77 metri, mentre primo è arrivato lo statunitense Joe Kovacs (22,04 m). Nel salto in lungo Furlani ha raggiunto 7,60 metri nella gara vinta dall'uzbeko Anvar Anvarov con 7,84. Con il sesto posto l'italiano si è assicurato la partecipazione alla Wanda Diamond League Final. Nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli ha ottenuto il quarto posto in 13"21, dietro al trio statunitense formato da Cordell Tinch (12"98), Jamal Britt (13"13) e Trey Cunningham (13"19). A sole tre settimane dai Mondiali di Tokyo, ha impressionato la prova del giamaicano Oblique Seville, che ha dominato i 100 metri in 9"87. Nel mezzofondo ottima performance della britannica Keely Hodgkinson, che ha firmato il record del meeting degli 800 metri in 1'55"69.