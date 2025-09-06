Gianmarco Tamberi ha deciso: parteciperà ai Mondiali di atletica che si terranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre. "Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista", ha detto il campione olimpico di salto in alto con un video pubblicato sul suo canale YouTube
Con un video sul proprio canale YouTube, Gianmarco Tamberi ha annunciato la sua partecipazione ai Mondiali di atletica in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre 2025. Il campione olimpico di salto in alto ha fatto sapere le proprie condizioni dopo l'infortunio: "Oggi ho riprovato a saltare com'era da programma, la gamba inizialmente ha risposto bene, non avevo fastidio. Fisicamente mi sento molto attivo, le gambe rispondono bene. All'inizio ero un po' titubante ma non ho mai sentito male, sono riuscito a fare una trentina di salti. Negli ultimi quando ho iniziato a caricare e a spingere ho sentito un po' di fastidio e mi sono fermato per non rischiare".
"Io vivo di queste cose, voglio mettermi in gioco"
Tamberi ha poi annunciato la sua scelta in vista dei Mondiali: "Ci sarebbero duemila motivi per partire e altri duemila per non partire, sto facendo una fatica enorme a scegliere. Io vivo di queste cose qua, mi fanno sentire una grande carica. Sento che sto migliorando e ho voglia di mettermi in gioco. Finché sarò un professionista devo prendere delle scelte da professionista, quindi ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena".