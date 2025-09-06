Con un video sul proprio canale YouTube, Gianmarco Tamberi ha annunciato la sua partecipazione ai Mondiali di atletica in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre 2025. Il campione olimpico di salto in alto ha fatto sapere le proprie condizioni dopo l'infortunio: "Oggi ho riprovato a saltare com'era da programma, la gamba inizialmente ha risposto bene, non avevo fastidio. Fisicamente mi sento molto attivo, le gambe rispondono bene. All'inizio ero un po' titubante ma non ho mai sentito male, sono riuscito a fare una trentina di salti. Negli ultimi quando ho iniziato a caricare e a spingere ho sentito un po' di fastidio e mi sono fermato per non rischiare".