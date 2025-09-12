Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Furlani ai Mondiali di atletica: "Sinner un grande agonista, è fonte di ispirazione"

mondiali

Nella notte scattano i Mondiali di atletica. Aspettative alte per il campione iridato indoor Mattia Furlani: "Arrivo qui con ottimi propositi, ma sarà la pedana a parlare. Siamo qui per dare il massimo, il livello è alto. Sinner è un grande agonista, mi ispirano la sua determinazione e la sua passione". Larissa Iapichino: "Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti"

ascolta articolo

È l’ora dei Mondiali di Tokyo che scattano sabato mattina in Giappone, nella notte italiana. Nella giornata di vigilia hanno parlato due tra i principali candidati a una medaglia nella selezione azzurra nel salto in lungo, il bronzo olimpico e oro mondiale indoor Mattia Furlani e la campionessa europea indoor Larissa Iapichino.

Furlani: "Arrivo con ottimi propositi"

L’avventura iridata di Mattia Furlani, bronzo olimpico e oro mondiale indoor, comincia lunedì alle 12.40 ora italiana: “Per me è un anno di successi, con l’oro ai Mondiali indoor, ma anche particolare perché ho lavorato molto sulla rincorsa e sulla mia crescita biologica in proiezione futura. Arrivo qui con ottimi propositi, sto lavorando bene come dimostra anche l’ultima gara, il secondo posto nella finale di Diamond League a Zurigo, e poi sarà la pedana a parlare. Nella qualificazione lo scopo è di risparmiare energie il più possibile, realizzare la misura nei primi salti per entrare in finale. Il parco degli avversari è molto ampio, c’è tutto il mondo: non manca nessuno, siamo qui per dare il massimo.  Nel tennis Jannik Sinner è un grande agonista, mi ha ispirato molto con la sua determinazione e la sua passione. Il Mondiale a settembre è tosto, sarebbe meglio al centro della programmazione, ma l’obiettivo è di essere qui al massimo”. 

Approfondimento

Mondiali di atletica, il calendario delle gare

Iapichino: "Si dovrà combattere con le unghie e con i denti"

"E' sempre la vigilia di un Mondiale: ci saranno sorprese, tutto si azzera, non conta il primato stagionale ma come si affronta la gara, sarà una lotta al centimetro. Voglio mettermi in gioco, si dovrà combattere con le unghie e con i denti". Larissa Iapichino è pronta a scendere in gara ai mondiali di atletica di Tokyo: per la lunghista figlia d'arte subito le qualificazioni nella prima giornata, sabato quando in Italia saranno le 11.30 di mattina. "E' stata una stagione intensa e lunga - ha detto - gareggio da tanto tempo se penso che la prima uscita all'aperto è stata a fine maggio con il 7,06 di Palermo, la mia prima volta oltre i sette metri, dopo l'oro agli Europei indoor. L'avvicinamento è stato lineare, sono molto felice del lavoro e della programmazione, ho fatto le scelte giuste. Sto vivendo bene questo momento, la qualificazione è un momento particolare, probabilmente il più stressante: serve equilibrio"

Altri Sport: Altre Notizie

Furlani: "Sinner agonista, è fonte di ispirazione"

mondiali

Nella notte scattano i Mondiali di atletica. Aspettative alte per il campione iridato indoor...

Brignone: "Olimpiade? Non rischierò la mia salute"

l'intervista

"La mia salute vale molto di più di un evento sportivo, e questo deve essere molto chiaro". Così...

Mondiali di atletica, il calendario delle gare

Atletica

Dal 13 al 21 settembre Tokyo ospita i Campionati del mondo di atletica 2025, appuntamento clou...

E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"

lutto

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: aveva...

Continental Tour Gold, l'ultima tappa a Pechino

Atletica

Il World Athletics Continental Tour Gold chiude con l’ultima tappa della stagione 2025. Il...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS