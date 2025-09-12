Nella notte scattano i Mondiali di atletica. Aspettative alte per il campione iridato indoor Mattia Furlani: "Arrivo qui con ottimi propositi, ma sarà la pedana a parlare. Siamo qui per dare il massimo, il livello è alto. Sinner è un grande agonista, mi ispirano la sua determinazione e la sua passione". Larissa Iapichino: "Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti" ascolta articolo

È l’ora dei Mondiali di Tokyo che scattano sabato mattina in Giappone, nella notte italiana. Nella giornata di vigilia hanno parlato due tra i principali candidati a una medaglia nella selezione azzurra nel salto in lungo, il bronzo olimpico e oro mondiale indoor Mattia Furlani e la campionessa europea indoor Larissa Iapichino.

Furlani: "Arrivo con ottimi propositi" L’avventura iridata di Mattia Furlani, bronzo olimpico e oro mondiale indoor, comincia lunedì alle 12.40 ora italiana: “Per me è un anno di successi, con l’oro ai Mondiali indoor, ma anche particolare perché ho lavorato molto sulla rincorsa e sulla mia crescita biologica in proiezione futura. Arrivo qui con ottimi propositi, sto lavorando bene come dimostra anche l’ultima gara, il secondo posto nella finale di Diamond League a Zurigo, e poi sarà la pedana a parlare. Nella qualificazione lo scopo è di risparmiare energie il più possibile, realizzare la misura nei primi salti per entrare in finale. Il parco degli avversari è molto ampio, c’è tutto il mondo: non manca nessuno, siamo qui per dare il massimo. Nel tennis Jannik Sinner è un grande agonista, mi ha ispirato molto con la sua determinazione e la sua passione. Il Mondiale a settembre è tosto, sarebbe meglio al centro della programmazione, ma l’obiettivo è di essere qui al massimo”. Approfondimento Mondiali di atletica, il calendario delle gare