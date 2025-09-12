Furlani ai Mondiali di atletica: "Sinner un grande agonista, è fonte di ispirazione"mondiali
Nella notte scattano i Mondiali di atletica. Aspettative alte per il campione iridato indoor Mattia Furlani: "Arrivo qui con ottimi propositi, ma sarà la pedana a parlare. Siamo qui per dare il massimo, il livello è alto. Sinner è un grande agonista, mi ispirano la sua determinazione e la sua passione". Larissa Iapichino: "Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti"
È l’ora dei Mondiali di Tokyo che scattano sabato mattina in Giappone, nella notte italiana. Nella giornata di vigilia hanno parlato due tra i principali candidati a una medaglia nella selezione azzurra nel salto in lungo, il bronzo olimpico e oro mondiale indoor Mattia Furlani e la campionessa europea indoor Larissa Iapichino.
Furlani: "Arrivo con ottimi propositi"
L’avventura iridata di Mattia Furlani, bronzo olimpico e oro mondiale indoor, comincia lunedì alle 12.40 ora italiana: “Per me è un anno di successi, con l’oro ai Mondiali indoor, ma anche particolare perché ho lavorato molto sulla rincorsa e sulla mia crescita biologica in proiezione futura. Arrivo qui con ottimi propositi, sto lavorando bene come dimostra anche l’ultima gara, il secondo posto nella finale di Diamond League a Zurigo, e poi sarà la pedana a parlare. Nella qualificazione lo scopo è di risparmiare energie il più possibile, realizzare la misura nei primi salti per entrare in finale. Il parco degli avversari è molto ampio, c’è tutto il mondo: non manca nessuno, siamo qui per dare il massimo. Nel tennis Jannik Sinner è un grande agonista, mi ha ispirato molto con la sua determinazione e la sua passione. Il Mondiale a settembre è tosto, sarebbe meglio al centro della programmazione, ma l’obiettivo è di essere qui al massimo”.
Iapichino: "Si dovrà combattere con le unghie e con i denti"
"E' sempre la vigilia di un Mondiale: ci saranno sorprese, tutto si azzera, non conta il primato stagionale ma come si affronta la gara, sarà una lotta al centimetro. Voglio mettermi in gioco, si dovrà combattere con le unghie e con i denti". Larissa Iapichino è pronta a scendere in gara ai mondiali di atletica di Tokyo: per la lunghista figlia d'arte subito le qualificazioni nella prima giornata, sabato quando in Italia saranno le 11.30 di mattina. "E' stata una stagione intensa e lunga - ha detto - gareggio da tanto tempo se penso che la prima uscita all'aperto è stata a fine maggio con il 7,06 di Palermo, la mia prima volta oltre i sette metri, dopo l'oro agli Europei indoor. L'avvicinamento è stato lineare, sono molto felice del lavoro e della programmazione, ho fatto le scelte giuste. Sto vivendo bene questo momento, la qualificazione è un momento particolare, probabilmente il più stressante: serve equilibrio"