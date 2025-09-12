I Mondiali di atletica, al via all'alba di sabato 13 settembre a Tokyo, mettono in palio un montepremi interessante: 70.000 dollari per un oro, la metà per una medaglia d'argento. Senza contare il bonus di 100.000 dollari in caso di nuovo record del mondo. Armand Duplantis si sta già fregando le mani...
I Mondiali di atletica mettono in palio prestigio, onore ma anche un discreto assegno in caso di vittoria. Il trionfo nella competizione iridata assicura infatti al bravo e fortunato atleta un montepremi di 70.000 dollari, che diventa 80.000 in caso di staffetta (da dividere però con il resto della squadra). Dimezzato il compenso per il 2° posto e l'argento (35.000 dollari), mentre si arriva fino ai 5.000 dollari dell'8° classificato. Un bonus extra-motivazionale in più è certamente quello che riguarda un possibile nuovo record del mondo. In caso di primato, infatti, è pronto un cospicuo assegno da 100.000 dollari. Armand Duplantis, che lo scorso 12 agosto ha portato l'asta nel salto in alto a 6.29, l'ha già battuto in 13 occasioni tra indoor e outdoor: a Tokyo andrà per la 14^, con tanto di premio a cinque zeri.
Quanto vale il podio ai Mondiali di atletica
- 1° posto: 70.000 dollari
- 2° posto: 35.000 dollari
- 3° posto: 22.000 dollari