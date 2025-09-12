I Mondiali di atletica mettono in palio prestigio, onore ma anche un discreto assegno in caso di vittoria. Il trionfo nella competizione iridata assicura infatti al bravo e fortunato atleta un montepremi di 70.000 dollari, che diventa 80.000 in caso di staffetta (da dividere però con il resto della squadra). Dimezzato il compenso per il 2° posto e l'argento (35.000 dollari), mentre si arriva fino ai 5.000 dollari dell'8° classificato. Un bonus extra-motivazionale in più è certamente quello che riguarda un possibile nuovo record del mondo. In caso di primato, infatti, è pronto un cospicuo assegno da 100.000 dollari. Armand Duplantis, che lo scorso 12 agosto ha portato l'asta nel salto in alto a 6.29, l'ha già battuto in 13 occasioni tra indoor e outdoor: a Tokyo andrà per la 14^, con tanto di premio a cinque zeri.