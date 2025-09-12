Esplora tutte le offerte Sky
insider atletica

Com'è cambiata l'atletica italiana da Tokyo a Tokyo: guida al Mondiale 2025

Nicola Roggero

Rispetto ai Giochi del 2021 gli Azzurri arrivano con tante novità. Gli ori delle Olimpiadi (Jacobs e Tamberi in particolare) sono forse delle incognite rispetto alle nuove generazioni che si sono fatte largo negli ultimi anni: Iapichino e Furlani su tutti, a puntare il mirino sull'oro nel salto in lungo. E poi ancora i riscatti di Fabbri e Simonelli, e le conferme di Battocletti e Palmisano. Insomma, l'Italia dell'atletica può brillare ancora una volta in terra giapponese

