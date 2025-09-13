Battocletti argento nei 10.000 metri: "Un sogno"

Battocletti: "Sto vivendo un sogno"

In lacrime Battocletti a fine gara: "Sto vivendo un sogno, fatico a crederci - ha detto a Rai Sport - Ho capito l'atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare. È stata una gara dura. Sapevano che non dovevano portarmi all'ultimo. Mi sembra di vivere un sogno. Ringrazio tutti. Volevo cambiare le lacrime di Budapest, sono ancora lacrime ma stavolta sono di gioia. Devo ancora capire quello che ho fatto. Gli atleti che arrivano alle Olimpiadi e che vincevano le medaglie li guardavo da qui giù, ora sono tra loro".