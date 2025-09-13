Battocletti argento nei 10.000 metri: "Un sogno"

Dopo le Olimpiadi, Nadia Battocletti conquista l'argento nei 10.000 metri anche ai Mondiali, riscrivendo il nuovo primato italiano in 30:38.23. "È un sogno, fatico a crederci - ha detto dopo la gara - Ho capito l'atleta che sono"
Da Parigi a Tokyo, dalle Olimpiadi ai Mondiali. C'è ancora il sigillo di una fantastica Nadia Battocletti, argento nei 10.000 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. La consacrazione nel panorama mondiale della mezzofondista di Cles, battuta soltanto dalla keniana Beatrice Chebet nella volata finale. Battocletti ha chiuso la prova in 30'38''23, stabilendo anche il nuovo primato italiano. Bronzo all'etiope e campionessa uscente Gudaf Tsegay. La medaglia è il frutto di una gara di spessore per Battocletti, condotta sempre nelle posizioni di testa. Nadia diventa la seconda donna nell'atletica leggera italiana in pista a ottenere almeno una medaglia in Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei dopo Fiona May, nel salto in lungo. Una piccola élite di cui fanno parte anche Antonella Palmisano ed Elisa Rigaudo con le medaglie nella marcia.
10.000 metri donne, l'ordine d'arrivo
- Beatrice Chebet (Ken) 30.37.61
- Nadia Battocletti (Ita) 30:38.23
- Gudaf Tsegay (Eth) 30:39.65
- Agnes Jebet Ngetich (Ken) 30:42.66
- Ejgayehu Taye (Eth) 30:55.52
Battocletti: "Sto vivendo un sogno"
In lacrime Battocletti a fine gara: "Sto vivendo un sogno, fatico a crederci - ha detto a Rai Sport - Ho capito l'atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare. È stata una gara dura. Sapevano che non dovevano portarmi all'ultimo. Mi sembra di vivere un sogno. Ringrazio tutti. Volevo cambiare le lacrime di Budapest, sono ancora lacrime ma stavolta sono di gioia. Devo ancora capire quello che ho fatto. Gli atleti che arrivano alle Olimpiadi e che vincevano le medaglie li guardavo da qui giù, ora sono tra loro".