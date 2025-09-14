Jacobs: "Non so se vale la pena continuare"

Il ritorno nello stesso stadio dove nel 2021 vinse l’oro olimpico nei 100 metri non è stato quello sperato. E dopo l’eliminazione in semifinale nei 100 ai Mondiali di Tokyo, Marcell Jacobs parla apertamente dell’ipotesi ritiro. "Devo prendermi un po' di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire -le parole del campione nei 100 e nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020- So che non sono quello da 10''16 però in questo momento questo sto correndo. La stagione è stata quella che è stata. L'anno scorso era andato vicino al personale. Mi ero fatto una promessa: dopo una stagione difficile avrei pensato bene al futuro. Voglio mettermi in gioco. So che l'anno prossimo è un anno più tranquillo con gli Europei però non lo so. Sinceramente è difficile continuare a rincorrere le stagioni e gli infortuni. Il tempo di 10''16 non lo facevo neanche quando facevo salto in lungo -prosegue- Sapevo che questa è stata una stagione complicata ma tornare nello stadio che mi ha regalato la giornata più bella della mia vita... Non si può vivere nel passato. Non mi sento più il Marcell di una volta, la testa dice che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni. Staffetta? Forse meglio far fare un po' di esperienza ai giovani, magari c'è chi corre più di me".