Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Classe 1995 (farà 30 anni il 29 settembre), Iliass Aouani è nato in Marocco ma dall’età di due anni ha stabilmente vissuto in Italia: cresciuto a Milano, dove ha frequentato le scuole dalle elementari fino al Politecnico (si è laureato in ingegneria). Nel 2023 aveva stabilito il nuovo record italiano della maratona, e la cosa divenne una notizia purtroppo più per il contorno di commenti che per lo straordinario risultato in sé. Un suo post celebrativo ricevette infatti centinaia di commenti, tra i quali molti di chi non lo considerava un record “italiano”. La sua risposta ci fece intendere l'enorme maturità di questo ragazzo: “L’Italia è un bellissimo paese di gente di gran cuore. Ventisei anni fa questa terra mi accolse e mi crebbe come fossi suo figlio e diede a me e alla mia famiglia opportunità di cui saremo sempre grati. Non amo chi approfitta dell’albero che, cadendo, fa più rumore della foresta che cresce per lanciare propagande che rappresentano l’Italia come un paese razzista. È ingiusto nei confronti dei veri italiani, che rappresentano il 99% della popolazione. (...) La mia missione è quella di lasciare un impatto attraverso lo sport, insegnare che la diversità è una ricchezza e senza di essa non avremmo celebrato le ultime medaglie d’oro olimpiche, insegnare che una persona va giudicata dallo spessore del suo pensiero e comportamento e non dalla provenienza del suo nome o dalla quantità di melanina nella pelle”.