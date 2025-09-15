Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

La terza giornata dei Mondiali di atletica, scattata nella notte e che ha già portato una medaglia all'Italia con il bronzo di Aouani nella maratona, prosegue con le qualificazioni del lungo: in pista Furlani. Quattro le finali previste nella sessione serale (pomeriggio in Italia): salto con l'asta maschile, con Duplantis sicuro protagonista, martello (con l'azzurra Fantini), 3000 siepi maschili e 100 ostacoli femminili
Cosa è successo oggi
- Iliass Aouani bronzo nella maratona, quarta medaglia azzurra.
- Incredibile oro al fotofinish nella maratona: vince Simbu davanti a Petros
- Roberta Bruni avanti nel salto con l'asta; eliminata Molinarolo
- 400 ostacoli: in semifinale Muraro, Folorunso, Sartori
- Martello: eliminato Olivieri
Il programma di oggi
- LIVE – 400m ostacoli M, batterie (SIBILIO)
- 12:40 – Salto in lungo M, qualificazioni (FURLANI)
- 13:10 – Salto con l'asta M, finale
- 13:20 – 110m ostacoli M, batterie (SIMONELLI)
- 14:00 – Lancio del martello F, finale (FANTINI)
- 14:05 – 100m ostacoli F, semifinali (CARMASSI, CARRARO)
- 14:30 – 1.500m M, semifinali (ARESE, RIVA)
- 14:55 – 3.000m siepi M, finale
- 15:20 – 100m ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro)
Si scalda Furlani
Nella prima batteria dei 400 ostacoli domina il favorito Samba, davanti all'inglese Donovan (che si lancia letteralmente sul traguardo), Robinson e James-King. Nel frattempo inizia il riscaldamento di Mattia Furlani: a breve parte anche la sua gara
Si riparte a Tokyo!
Inizia la sessione serale (in Giappone), si parte con le batterie dei 400 ostacoli maschili. Alessandro Sibilio corre nelle seconda batteria
Sibilio il primo azzurro in pista oggi
In attesa del via della sessione serale, iniziamo a sbirciare le batterie dei 400 ostacoli maschili con cui si partirà. L'azzurro Sibilio sarà impegnato nella seconda batteria (su 5 complessive). Passano i primi 4 di ogni batteria più i 4 migliori tempi ripescati
Tamberi promette: "Tornerò"
"I will come back", "Tornerò, ve lo prometto". Dopo la delusione dell'eliminazione dalla gara di salto in alto al Mondiale di Tokyo, Gimbo Tamberi torna a parlare attraverso un post su Instagram, promettendo di non arrendersi e di tornare presto ai suoi livelli. Ieri, nell'intervista post-gara, aveva ammesso: "Ho fatto un risultato pietoso"
L'incredibile finale al fotofinish della maratona
Nella gara che Aouani ha chiuso al terzo posto con il bronzo la vittoria è andata al tanzaniano Alphonce Simbu con un finale pazzesco: dopo due ore di gara infatti la maratona è stata vinta al fotofinish, arrivando al traguardo con lo stesso tempo (2h09:48) del tedesco Amanal Petros (che era entrato allo stadio per primo) dopo una rimonta incredibile con volata sul rettilineo finale.
La storia di Iliass Aouani (che da piccolo non vinceva mai)
"Inizialmente abitavamo nella zona a nord della città, poi ci trasferimmo a Ponte Lambro, il quartiere in cui ho frequentato tutte le scuole e in cui ancora oggi vivono i miei genitori. Il quartiere in cui ho lasciato tutti i miei ricordi d’infanzia e che mi accoglie ogni volta che torno a Milano", il racconto fatto da Iliass Aouani nel libro "I colori dell'Azzurro". "La cosa buffa è che, tra elementari e medie, non ho mai vinto una gara che fosse una. La scuola le organizzava ogni anno, io come tutti gli altri partecipavo, ma arrivavo sempre dietro. Sempre. Anche in quelle di resistenza. Non mi considero un predestinato, uno di quelli con un’inclinazione naturale o un talento innato immediatamente riconoscibile. Penso che gran parte di ciò che ho ottenuto sia frutto del lavoro".
Cosa è successo ieri
La doppietta della Giamaica nei 100m maschili, la delusione di Tamberi e Jacobs, la rabbia di Dosso, il salto in finale di Sioli, il nuovo record italiano di Scotti. Tutto qui:
Perché ci piacciono le interviste degli atleti
Ma quanto sono belle le interviste degli atleti? Rispondono alle domande con sincerità disarmante e una capacità quasi unica di trovare le parole giuste. Sorprendono quando non cercano alibi. Ecco perché ci piace così tanto ascoltarli
Chi è Iliass Aouani (e quel post per cui divenne "famoso")
Classe 1995 (farà 30 anni il 29 settembre), Iliass Aouani è nato in Marocco ma dall’età di due anni ha stabilmente vissuto in Italia: cresciuto a Milano, dove ha frequentato le scuole dalle elementari fino al Politecnico (si è laureato in ingegneria). Nel 2023 aveva stabilito il nuovo record italiano della maratona, e la cosa divenne una notizia purtroppo più per il contorno di commenti che per lo straordinario risultato in sé. Un suo post celebrativo ricevette infatti centinaia di commenti, tra i quali molti di chi non lo considerava un record “italiano”. La sua risposta ci fece intendere l'enorme maturità di questo ragazzo: “L’Italia è un bellissimo paese di gente di gran cuore. Ventisei anni fa questa terra mi accolse e mi crebbe come fossi suo figlio e diede a me e alla mia famiglia opportunità di cui saremo sempre grati. Non amo chi approfitta dell’albero che, cadendo, fa più rumore della foresta che cresce per lanciare propagande che rappresentano l’Italia come un paese razzista. È ingiusto nei confronti dei veri italiani, che rappresentano il 99% della popolazione. (...) La mia missione è quella di lasciare un impatto attraverso lo sport, insegnare che la diversità è una ricchezza e senza di essa non avremmo celebrato le ultime medaglie d’oro olimpiche, insegnare che una persona va giudicata dallo spessore del suo pensiero e comportamento e non dalla provenienza del suo nome o dalla quantità di melanina nella pelle”.
Il programma delle gare di oggi
Le gare a Tokyo ripartono con la sessione serale (quando qui in Italia saranno le 12.35). Ecco il programma di oggi (in grassetto le finali): occhi puntati su Mattia Furlani a caccia della qualificazione in finale nel lungo, poi Duplantis nell'asta promette sempre spettacolo. Lorenzo Simonelli impegnato nelle batterie dei 110 ostacoli, Sara Fantini nella finale del martello
Con quella di Aouani l'Italia va a 4 medaglie
La gioia di Aouani
"Mio padre in cantiere sarà fiero di me, spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti", ha commentato Aouani dopo il suo bronzo
Gli altri risultati degli Azzurri nella notte
Oltre al bronzo di Aouani, nella maratona maschile hanno l’altro azzurro Yohanes Chiappinelli ha chiuso al sesto posto in 2h10:15, mentre Yeman Crippa si è fermato al 32esimo chilometro. Sempre nella notte ci sono state anche le qualificazioni del salto con l’asta femminile, con Roberta Bruni che si è qualificata con un 4,60 al primo tentativo dopo il 4,45 ottenuto al secondo. Eliminata invece Elisa Molinarolo che non è andata oltre il 4,45. Nei 400 ostacoli hanno raggiunto la semifinale tutte le tre azzurre in pista: Alice Muraro (cheha vinto la sua batteria con il suo nuovo personale di 54.36, seconda italiana di sempre), Ayomide Folorunso (54.67) e Rebecca Sartori (55.11). Nel martello eliminato Giorgio Olivieri (71,41).
La terza giornata è iniziata con il bronzo di Aouani
La terza giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo è già scattata nella notte italiana e ha portato un'altra medaglia: Iliass Aouani ha vinto il bronzo nella maratona, chiudendo in in 2h09:53. Nella storia dei Mondiali è la quinta medaglia azzurra nella maratona maschile dopo un argento (Vincenzo Modica 1999) e tre altri bronzi (Gelindo Bordin 1987, Stefano Baldini 2001 e 2003).