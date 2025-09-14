Esplora tutte le offerte Sky
Terza giornata ai Mondiali di atletica di Tokyo. Nella notte italiana si assegnano le medaglie della maratona italiana, con gli azzurri Aouani, Chiappinelli e Crippa in pista. Bruni e Molinarolo impegnate nelle qualificazioni del salto con l'asta femminile, poi entra in scena Mattia Furlani nel lungo. Finale dell'asta con Duplantis, via anche ai 110 ostacoli con Simonelli

La terza giornata dei Mondiali di atletica è quella che assegnerà l'oro nella maratona maschile: si parte nella notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 settembre, con tre Azzurri in gara: Aouani, Chiappinelli e Crippa. Ma è anche il giorno di Mattia Furlani in pista, alle prese con la qualificazione nel salto in lungo. Quattro le finali previste nella sessione serale (pomeriggio in Italia): salto con l'asta maschile, con il solito Duplantis pronto a prendersi un nuovo oro e magari anche un altro record del mondo; martello (con la nostra Fantini tra le protagoniste), 3000 siepi maschili e 100 ostacoli femminili.

Il programma di lunedì 15 settembre (e gli Azzurri in gara)

  • 01:00 – Maratona M, finale (AOUANI, CHIAPPINELLI, CRIPPA)
  • 02:00 – Lancio del martello M, qualificazioni gruppo A (OLIVIERI)
  • 02:05 – Salto con l'asta F, qualificazioni (BRUNI, MOLINAROLO)
  • 02:15 – 3.000m siepi F, batterie
  • 03:45 – Lancio del martello M, qualificazioni gruppo B (ev. Olivieri)
  • 04:20 – 400m ostacoli F, qualificazioni (FOLORUNSO, MURARO, SARTORI)

  • 12:35 – 400m ostacoli M, batterie (SIBILIO)
  • 12:40 – Salto in lungo M, qualificazioni (FURLANI)
  • 13:10 – Salto con l'asta M, finale
  • 13:20 – 110m ostacoli M, batterie (SIMONELLI)
  • 14:00 – Lancio del martello F, finale (FANTINI)
  • 14:05 – 100m ostacoli F, semifinali (CARMASSI, CARRARO)
  • 14:30 – 1.500m M, semifinali (ARESE, RIVA)
  • 14:55 – 3.000m siepi M, finale
  • 15:20 – 100m ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro)

