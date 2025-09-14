Seconda giornata di gare ai Mondiali di atletica a Tokyo: nella notte italiana Sara Fantini ha centrato la finale nel lancio del martello. Avanti Riva e Arese che accedono alla semifinale dei 1500m, eliminato Bussotti. Nei 100 ostacoli superano le batterie Giada Carmassi ed Elena Carraro. Nella maratona femminile oro a Jepchirchir, chiude ventesima Lonedo. Si riprende nella mattinata italiana con Gimbo Tamberi, poi Jacobs e Dosso a caccia della finale nei 100m
La seconda giornata dei Mondiali di atletica è scattata nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 con la maratona femminile, che vedeva Rebecca Lonedo in gara: l'azzurra ha chiuso al ventesimo posto con 2h33:40. La vittoria è andata a Peres Jepchirchir (2h24:43), che proprio a Tokyo quattro anni fa aveva conquistato l’oro olimpico. Argento per Assefa (come alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024), bronzo a sorpresa per l'uruguaiana Julia Paternain. Ma è stata anche una notte di qualificazioni, con Sara Fantini capace di centrare la finale del martello (lunedì alle 14 italiane) con 71,06. Nei 1500 accedono alla semifinale Federico Riva (3:36.28) e Pietro Arese (3:40.91), eliminato invece Joao Bussotti (3.38.38). Giada Carmassi (12.83) ed Elena Carraro (12.86) superano le batterie dei 100 ostacoli.
Le gare della mattina italiana
A Tokyo si riprende con la sessione pomeridiana/serale quando qui in Italia saranno le 11.35 del mattino. In pista Scotti e Sito nelle batterie dei 400, poi toccherà a Tamberi. Il campione mondiale in carica, con gli altri azzurri Lando, Sioli e Sottile, cercheranno la qualificazione nel salto in alto. Ma è soprattutto la giornata che assegna le medaglie dei 100m, maschili e femminili. Prima però Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, approdati in semifinale, dovranno conquistarsi la finale. In pista anche le batterie dei 400 femminili (con Mangione e Polinari) e Sabbatini e Zenoni nelle semifinali dei 1500 femminili.
Il programma della sessione pomeridiana (orari italiani)
- 11:35 – 400m M, batterie (SCOTTI, SITO)
- 11:40 – Salto in alto M, qualificazioni (LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI)
- 12:10 – Lancio del disco F, finale
- 12:25 – 400m F, batterie (MANGIONE, POLINARI)
- 13:20 – 100m F, semifinali (DOSSO)
- 13:40 – Salto in lungo F, finale
- 13:43 – 100m M, semifinali (JACOBS)
- 14:05 – 1.500m F, semifinali (SABBATINI, ZENONI)
- 14:30 – 10.000m M, finale
- 15:13 – 100m F, finale (ev. Dosso)
- 15:20 – 100m M, finale (ev. Jacobs)
Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara