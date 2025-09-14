La corsa infinita di Terry Fox: ancora oggi il mondo corre per la sua causa

Nel 1980 Terry Fox iniziò la sua ‘Maratona della Speranza’, correva 42 km al giorno con la sua protesi per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Morì l’anno dopo, ma la sua corsa continua: ogni settembre in più di 60 Paesi di tutto il mondo va in scena la 'Terry Fox Run' per proseguire quanto da lui iniziato
