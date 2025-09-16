Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Semplicemente, ieri è stata la giornata dell'oro con nuovo record del mondo di "Mondo" Duplantis nel salto con l'asta, che ha saltato a 6.30 migliorando per la quattordicesima volta il primato. L'Italia intanto si era già risvegliata con una nuova medaglia al collo, il bronzo di Aouani nella maratona. Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo non ha brillato, rischiando un po', ma alla fine si è conquistato la finale (gli è bastato un buon salto) e ha rassicurato tutti: in finale sarà tutta un'altra storia. Simonelli ha ritrovato "ottime sensazioni" nelle batterie dei 110 hs (oggi le semifinali), Sara Fantini nel martello si è confermata nella top ten mondiale (settima in finale) e pronta per dire la sua agli Europei. E poi il "giallo" di Federico Riva sui 1500, che merita un capitolo a parte