Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Mondiali di atletica, i risultati di oggi: Sioli in finale nell'alto, Simonelli nei 110 hs
Quarta giornata di gare a Tokyo. È il giorno della finale del salto in alto maschile, con Matteo Sioli. Lorenzo Simonelli cerca la finale nei 110 ostacoli, Edoardo Scotti nei 400. Tre italiani in pista negli 800 (Lazzaro, Pernici e Tecuceanu), nel triplo femminile cercano di qualificarsi Derkach e Saraceni
L'attesa per Matteo Sioli
Eliminato Tamberi, fuori anche Lando e Sottile nelle qualificazioni, l'unico azzurro capace di approdare nella finale dell'alto in programma oggi è stato Matteo Sioli. 19 anni (ne fa 20 il 1° ottobre), milanese di Paderno Dugnano, è arrivato alla finale con un piccolo brivido, superando 2.21 alla terza prova (facendo traballare l’asticella) e 2.25 alla seconda, mentre gli altri Azzurri uscivano tutti a 2.21. Vicecampione mondiale Under 20 (2024), bronzo agli Europei indoor di Apeldoorn 2025 dove ha saltato 2.29, ha un personale di 2.30, saltati agli Europei U23 di Bergen, il 20 luglio (dove ha vinto l'oro)
Con ancora il bronzo di Aouani negli occhi
Le sue parole, la sua emozione, il suo messaggio
Perché ci piacciono le interviste degli atleti
Ma quanto sono belle le interviste degli atleti? Rispondono alle domande con sincerità disarmante e una capacità quasi unica di trovare le parole giuste. Sorprendono quando non cercano alibi. Ecco perché ci piace così tanto ascoltarli
La beffa di El Bakkali
Era così certo di aver ormai vinto che ha quasi rallentato, nei pressi del traguardo, chiudendo la sua corsa per inerzia. Di sicuro non si è guardato in giro, né ha sbirciato il maxischermo. Si sarebbe accorto che alla sua sinistra aveva messo la freccia e stava sbucando il neozelandese Beamish, pronto a soffiargli un oro che il Marocco si sentiva già al collo. Ecco perché El Bakkali ha chiuso in lacrime i 3000 siepi, dandosi anche dei pugni in testa come chi sa di averla combinata grossa. Poi i due si sono abbracciati e concessi un "bagno" nell'acqua della riviera, con le medaglie al collo
Stati Uniti in vetta, tanti nuovi ori
Ieri hanno trovato il loro primo oro Francia, Svezia, Nuova Zelanda e Svizzera. Il Canada il secondo con la fenomenale Rogers nel lancio del martello
Il "giallo" di Federico Riva
Domani (mercoledì) alle 15.20 italiane, ci sarà anche Federico Riva nella finale dei 1500 maschili. Nonostante ieri in semifinale abbia chiuso la sua all'ultimo posto, dopo una caduta. Una caduta causata da un avversario che a sua volta stava cadendo e si è "aggrappato" a Riva, tirandolo giù. L'azzurro ha completato la gara dopo essersi rialzato e immediatamente ha fatto ricorso: inizialmente non accolto, poi il verdetto finale che gli ha dato ragione e che gli permetterà di gareggiare in finale
Cosa è successo ieri: Duplantis, Aouani, Furlani
Semplicemente, ieri è stata la giornata dell'oro con nuovo record del mondo di "Mondo" Duplantis nel salto con l'asta, che ha saltato a 6.30 migliorando per la quattordicesima volta il primato. L'Italia intanto si era già risvegliata con una nuova medaglia al collo, il bronzo di Aouani nella maratona. Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo non ha brillato, rischiando un po', ma alla fine si è conquistato la finale (gli è bastato un buon salto) e ha rassicurato tutti: in finale sarà tutta un'altra storia. Simonelli ha ritrovato "ottime sensazioni" nelle batterie dei 110 hs (oggi le semifinali), Sara Fantini nel martello si è confermata nella top ten mondiale (settima in finale) e pronta per dire la sua agli Europei. E poi il "giallo" di Federico Riva sui 1500, che merita un capitolo a parte
Il programma di oggi
(Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara)
- 12:35 – 800m M, batterie (LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU)
- 12:40 – Salto triplo F, qualificazioni (DERKACH, SARACENI)
- 13:35 – Salto in alto M, finale (SIOLI)
- 13:40 – 110m ostacoli M, semifinali (SIMONELLI)
- 14:00 – Lancio del martello M, finale
- 14:05 – 400m F, semifinali
- 14:35 – 400m M, semifinali (SCOTTI)
- 15:05 – 1.500m F, finale
- 15:20 – 110m ostacoli M, finale (ev. Simonelli)
Mondiali, 4^ giornata: cosa succede oggi
Quarta giornata di gare a Tokyo, con una sola sessione prevista, quella serale in Giappone (mattina-pomeriggio in Italia). Non si è gareggiato dunque nella notte italiana. È il giorno della finale del salto in alto maschile, con Matteo Sioli a rappresentare l'Italia dopo l'eliminazione degli altri tre azzurri iscritti alla gara (Tamberi, Sottile, Lando). Poi toccherà ad altri due Azzurri provare a conquistarsi una finale: Lollo Simonelli sarà impegnato nella semifinale dei 110 ostacoli (l'eventuale finale sarebbe sempre oggi, alle 15.20), mentre Edo Scotti è in semifinale nei 400 grazie a una grande prova nelle qualificazioni. Si inizia però con le batterie degli 800 e tre italiani in gara: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu. Nel triplo femminile invece cercano la qualificazione Derkach e Saraceni. Altre due finali in programma, ma senza Azzurri in gara: 1500 femminili e martello maschile