Ottava giornata ai Mondiali di atletica di Tokyo, e si torna a gareggiare in due sessioni: mattutina e serale (in Giappone). La prima, prevista quando in Italia sarà notte (tra venerdì 19 e sabato 20) vedrà scendere in pista Antonella Palmisano nella marcia 20km (via a mezzanotte e mezza), che cercherà una nuova medaglia dopo l'argento nella 35km con cui erano iniziati i Mondiali. Oltre a lei impegnate anche Curiazzi e Mihai. Sempre nella notte italiana scatta anche la 20km maschile con Cosi, Fortunato e Picchiottino. Proseguono le prove dell'eptathlon (Gerevini per l'Italia), che assegnerà le medaglie. Nel pomeriggio italiano l'Italia pronta a sostenere Nadia Battocletti: anche lei torna in pista (stavolta nei 5000), anche lei a caccia di una seconda medaglia. Appuntamento alle 14.29 italiane con la sua finale. Ma è anche il giorno delle staffette. Italia in pista nelle batterie della 4x400 femminile, 4x100 maschile e 4x100 femminile

