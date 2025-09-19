Nuove speranze di medaglia per l'Italia con Palmisano e Battocletti che tornano in pista a caccia del bis personale dopo aver già vinto un argento in questi Mondiali. Nella notte italiana tra venerdì e sabato Palmisano impegnata nella 20km di marcia, sabato pomeriggio (14:29 italiane) la finale dei 5000 con Battocletti. Italia in pista anche nella 20km di marcia uomini e nelle batterie delle staffette
Ottava giornata ai Mondiali di atletica di Tokyo, e si torna a gareggiare in due sessioni: mattutina e serale (in Giappone). La prima, prevista quando in Italia sarà notte (tra venerdì 19 e sabato 20) vedrà scendere in pista Antonella Palmisano nella marcia 20km (via a mezzanotte e mezza), che cercherà una nuova medaglia dopo l'argento nella 35km con cui erano iniziati i Mondiali. Oltre a lei impegnate anche Curiazzi e Mihai. Sempre nella notte italiana scatta anche la 20km maschile con Cosi, Fortunato e Picchiottino. Proseguono le prove dell'eptathlon (Gerevini per l'Italia), che assegnerà le medaglie. Nel pomeriggio italiano l'Italia pronta a sostenere Nadia Battocletti: anche lei torna in pista (stavolta nei 5000), anche lei a caccia di una seconda medaglia. Appuntamento alle 14.29 italiane con la sua finale. Ma è anche il giorno delle staffette. Italia in pista nelle batterie della 4x400 femminile, 4x100 maschile e 4x100 femminile
Il programma di sabato 20 settembre
(Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara)
- 00:30 – 20km marcia F, finale (CURIAZZI, MIHAI, PALMISANO)
- 02:00 – Lancio del disco M, qualificazioni gruppo A
- 20:25 – Decathlon M, 100m
- 02:50 – 20km marcia M, finale (COSI, FORTUNATO, PICCHIOTTINO)
- 03:00 – Getto del peso F, qualificazioni
- 03:05 – Decathlon M, salto in lungo
- 03:35 – Lancio del disco M, qualificazioni gruppo B
- 04:30 – Eptathlon F, salto in lungo (GEREVINI)
- 04:45 – Decathlon M, getto del peso
- 12:00 – Eptathlon F, lancio del giavellotto (GEREVINI)
- 12:05 – Decathlon M, salto in alto
- 12:35 – Staffetta 4x400m M, batterie
- 12:54 – Getto del peso F, finale
- 13:00 – Staffetta 4x400m F, battterie (ITALIA)
- 13:25 – Staffetta 4x100m M, batterie (ITALIA)
- 13:45 – Staffetta 4x100m F, batterie (ITALIA)
- 14:05 – Lancio del giavellotto F, finale
- 14:11 – Eptathlon F, 800m (GEREVINI)
- 14:29 – 5.000m F, finale (BATTOCLETTI)
- 14:55 – Decathlon M, 400m
- 15:22 – 800m M, finale