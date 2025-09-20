Niente da fare per Antonella Palmisano, che nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 settembre ha corso la 20 km di marcia. Dopo il suo argento nella 35 km speravamo in una seconda medaglia per la campionessa azzurra che però si è ritirata nel corso del dodicesimo chilometro dopo aver condotto la prima parte di gara nel gruppo di testa. Palmisano inizia a perdere contatto con le prime dopo nove chilometri circa, staccandosi e infine ritirandosi come era successo alle Olimpiadi di Parigi. Oro, tanto per cambiare, alla formidabile Maria Perez, che ha bissato quello della 35 km ed è alla sua seconda doppietta Mondiale dopo quella di Budapest 2023. Palmisano, che nella 35 km con cui si sono aperti questi Mondiali era stata aspettata dall'amica spagnola dopo il taglio del traguardo (con tanto di inchino da parte di Perez) ha voluto ricambiare il gesto: "Ho voluto aspettare al traguardo Maria Perez in segno di riconoscenza per la nostra amicizia", ha detto l'azzurra. "Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare e l'avevo messa in conto. Non mi spaventava il ritmo forte, cercavo di esserci, ma le gambe hanno smesso di rispondere. Dopo il ritiro di Parigi mi ero ripromessa di non sminuirmi, devo essere contenta del mio percorso e di tornare a casa con un argento". Dietro a Perez (1h25:54) hanno chiuso la messicana Alegna Gonzalez (1h26:06) e la giapponese Nanako Fujii (1h26:18), entrambe al record nazionale, con l'atleta di casa che ha fatto impazzire il pubblico dello stadio di Tokyo resistendo al tentativo di rimonta da parte dell'ecuadoriana Torres. Le altre azzurre, l'oro europeo U23 Alexandrina Mihai e Federica Curiazzi hanno chiuso rispettivamente al 15° e al 17° posto (in 1h29:44 e 1h29:48).

