Non riesce la "doppietta" ad Antonella Palmisano: dopo l'argento nella 35 km di marcia, l'azzurra si ritira al dodocesimo chilometro nella gara dei 20 km. Poi aspetta al traguardo l'amica Perez, ancora oro. Le altre azzurre, Mihai e Curiazzi, al 15° e 17° posto. Nella gara maschile Fortunato chiude 16°, Picchiottino e Cosi sono 34° e 36°. Nel pomeriggio italiano grande attesa per il ritorno in pista di Nadia Battocletti impegnata nei 5000
Niente da fare per Antonella Palmisano, che nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 settembre ha corso la 20 km di marcia. Dopo il suo argento nella 35 km speravamo in una seconda medaglia per la campionessa azzurra che però si è ritirata nel corso del dodicesimo chilometro dopo aver condotto la prima parte di gara nel gruppo di testa. Palmisano inizia a perdere contatto con le prime dopo nove chilometri circa, staccandosi e infine ritirandosi come era successo alle Olimpiadi di Parigi. Oro, tanto per cambiare, alla formidabile Maria Perez, che ha bissato quello della 35 km ed è alla sua seconda doppietta Mondiale dopo quella di Budapest 2023. Palmisano, che nella 35 km con cui si sono aperti questi Mondiali era stata aspettata dall'amica spagnola dopo il taglio del traguardo (con tanto di inchino da parte di Perez) ha voluto ricambiare il gesto: "Ho voluto aspettare al traguardo Maria Perez in segno di riconoscenza per la nostra amicizia", ha detto l'azzurra. "Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare e l'avevo messa in conto. Non mi spaventava il ritmo forte, cercavo di esserci, ma le gambe hanno smesso di rispondere. Dopo il ritiro di Parigi mi ero ripromessa di non sminuirmi, devo essere contenta del mio percorso e di tornare a casa con un argento". Dietro a Perez (1h25:54) hanno chiuso la messicana Alegna Gonzalez (1h26:06) e la giapponese Nanako Fujii (1h26:18), entrambe al record nazionale, con l'atleta di casa che ha fatto impazzire il pubblico dello stadio di Tokyo resistendo al tentativo di rimonta da parte dell'ecuadoriana Torres. Le altre azzurre, l'oro europeo U23 Alexandrina Mihai e Federica Curiazzi hanno chiuso rispettivamente al 15° e al 17° posto (in 1h29:44 e 1h29:48).
Vedi anche
Mondiali, Battocletti torna in pista: il programma
Le altre gare della notte
Nella 20 km maschile gli Azzurri chiudono lontani dalle prime posizioni. Francesco Fortunato è sedicesimo in 1h21:00, 34esimo Gianluca Picchiottino (1h23:50), 36esimo Andrea Cosi (1h24:18). Oro per il brasiliano Bonfim (1h18:35), che aveva già vinto l'argento a questi Mondiali nella 35 km con una grande rimonta nei chilometri finali sul cinese Wang Zhaozhao (1h18:43); bronzo per lo spagnolo McGrath (1h18:45). Proseguono le prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini unica azzurra impegnata: nella notte la gara di salto in lungo è stata vinta da Brooks (Usa) che ha fatto segnare il personale di 6.79, davanti a O'Dowda e Johnson-Thompson. Dopo questa sesta prova, e in attesa della settima e ultima (il lancio del giavellotto, nel pomeriggio italiano), la statunitense Anna Hall è provvisoriamente in testa alla classifica generale con 5041 punti, davanti alla connazionale Brooks (4930) e a Johnson-Thompson (Gran Bretagna, 4874). Gerevini è 17^ con 4439 punti.