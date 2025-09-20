Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Mondiali di atletica, i risultati di oggi: Battocletti nella finale 5000 e le staffette
Dopo il ritiro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, nuove speranze di medaglia per l'Italia con Nadia Battocletti, che torna in pista nei 5000 a caccia del bis personale dopo aver già vinto un argento nei 10000: la sua finale alle 14:29 italiane. Italia presente anche con le batterie delle staffette: Jacobs correrà nella 4x100, problemi per Tortu e Dosso
MONDIALI ATLETICA: I RISULTATI DELLA NOTTE - MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE AZZURRE
Cosa è successo oggi
- Palmisano si è ritirata nella marcia 20km. Oro a Perez (dopo quello nella 35km). Le altre azzurre: Mihai 15^, Curiazzi 17^
- Nella marcia maschile oro a Bonfim. Gli azzurri: Fortunato 16°, Picchiottino 34°, Cosi 36°
Il programma di oggi
- LIVE – Eptathlon F, lancio del giavellotto (GEREVINI)
- LIVE – Decathlon M, salto in alto
- LIVE – Staffetta 4x400m M, batterie
- 12:54 – Getto del peso F, finale
- 13:00 – Staffetta 4x400m F, battterie (ITALIA)
- 13:25 – Staffetta 4x100m M, batterie (ITALIA)
- 13:45 – Staffetta 4x100m F, batterie (ITALIA)
- 14:05 – Lancio del giavellotto F, finale
- 14:11 – Eptathlon F, 800m (GEREVINI)
- 14:29 – 5.000m F, finale (BATTOCLETTI)
- 14:55 – Decathlon M, 400m
- 15:22 – 800m M, finale
Si parte con le staffette!
La prima è la 4x400 maschili, l'unica in cui l'Italia non schiera la sua squadra. Via alla prima delle due batterie previste, passano le prime 3 squadre più i due migliori tempi di ripescaggio
Hall allunga
Anna Hall si migliora ancora e lancia a 48.13: sono 824 punti con cui allungherà ulteriormente in classifica. Subito dopo lancia Brooks a 43.06
Gerevini va a 44.16! Nuovo primato personale
L'azzurra batte il suo personale lanciando il giavellotto a 44.16
Eptathlon, O'Connor prova a inseririsi
Nel giavellotto prosegue il duello a distanza tra Hall e Brooks, in testa alla classifica generale con la prima che sta vincendo anche questa gara e la seconda che non è esattamente una specialista di questa prova. Proverà a guadagnare qualcosa, rosicchiando punti, Johnson-Thompson, ma attenzione anche a O'Connor, decisamente migliore
Clamoroso: Ehammer 0 punti nell'alto
Già praticamente finito il decathlon di Ehammer! Lo svizzero infila tre nulli nella prova di salto in alto (non superando la sua misura di ingresso a 1.93) e prende 0 punti
Eptathlon, giavellotto: Gerevini a 37.77
Gerevini lancia il giavellotto a 37.77 al primo tentativo (il suo personale è 43.65). Azzurra attualmente in 15^ posizione in questa gara
Inizia anche il decathlon
La prima prova è quella del salto in alto
Si riparte con le gare a Tokyo
Via alla gara di giavellotto dell'eptathlon
Il podio provvisorio dell'eptathlon
Qui la progressione dei punti conquistati finora nelle prime 5 gare dell'eptathlon dalle tre atlete al momento al comando e Sveva Gerevini. Nell'ultima prova, il lungo (questa notte) l'azzurra ha saltato 5.80. Gara vinta da Brooks (Usa) che ha fatto segnare il personale di 6.79 (conquistando 1102 punti e accorciando su Hall in generale), davanti a O'Dowda e Johnson-Thompson
Alle 12 si riparte con l'eptathlon: la situazione
Sette prove in tutto, ieri le prime quattro (100 ostacoli, alto, peso, 200m), nella notte la quinta (il lungo) e oggi pomeriggio le ultime due: si parte con il giavellotto, poi gli 800. In tutto ciò, la statunitense Anna Hall è al momento al comando della classifica con 5041 punti, davanti alla connazionale Brooks (4930) e a Johnson-Thompson (Gran Bretagna, 4874). Gerevini è 17^ con 4439 punti.
Eccole, le parole di Diaz
"Anno difficile, volevo chiuderlo in bellezza ma ho perso e non ho giustificazioni. Avevo un problema e provavo dolore ma è successo anche ad altri atleti, e loro sono riusciti a prendere una medaglia. A Pichardo ho detto: 'non smettere, dobbiamo fare almeno un'altra gara'. Ci eravamo dati appuntamento a oggi e oggi ha vinto lui"
La sincerità degli atleti ci colpisce sempre
Un'altra cosa che ci ha impressionato: le interviste degli atleti. Sempre diretti, sinceri. Incredibilmente, rispondono alle domande che vengono poste loro. Senza giri di parole, senza provare a svicolare, senza usare tante parole per non dire nulla. E poi si assumono sempre le proprie responsabilità: Jacobs e Tamberi dopo i loro flop, ieri anche Andy Diaz dopo la deludente finale nel triplo
L'impresa di Dallavalle
Intanto l'Italia è arrivata a quota 6 medaglie, eguagliando il record di Goteborg 1995. L'ultima grazie al salto triplo d'argento di Dallavalle, che adesso dice: "Ora gli avversari sanno che dovranno preoccuparsi anche di me: è stato un salto che conteneva tutto il lavoro e tutte le batoste che ho preso negli ultimi anni". Sotto il link per rivivere tutta la giornata di ieri
Ufficiali i quartetti delle staffette: c'è Jacobs
Sono state ufficialzzate le "formazioni" delle staffette azzurre che oggi correranno nelle batterie. Nella 4x100 maschile c'è Jacobs, che correrà in seconda frazione, mentre non c'è Filippo Tortu che aveva corso la sua gara dei 200m già condizionato da problemi fisici. Problemi anche per Zaynab Dosso, che non correrà la 4x100 femminile:
- 4x100 uomini: Desalu - Jacobs - Patta - Melluzzo
- 4x100 donne: Fontana - Hooper - Kaddari - Pavese
- 4x400 donne: Polinari - Troiani - Bonora - Mangione
Portogallo e Spagna scavalcano l'Italia
Il Portogallo ha superato l'Italia ieri, con il salto da oro di Pichardo: mentre lui trasformava il possibile oro di Dallavalle in argento, all'ultimissimo salto, avveniva anche il sorpasso nel medagliere. Il Portogallo ha solo due medaglie, ma entrambe d'oro. La Spagna invece è balzata davanti all'Italia nella notte: anche qui, "solo" tre medaglie contro le 6 azzurre, ma due d'oro. Quelle della Spagna vengono tutte dalla marcia, le due d'oro entrambe da Maria Perez, l'amica-rivale di Palmisano
E oggi? Speriamo in un'altra medaglia
Oggi, nel pomeriggio italiano, siamo pronti a sostenere Nadia Battocletti, che torna in pista (stavolta nei 5000) a caccia di una seconda medaglia. Appuntamento alle 14.29 italiane con la sua finale. Ma è anche il giorno delle staffette. Italia in pista nelle batterie della 4x400 femminile, 4x100 maschile e 4x100 femminile
E cosa è successo ieri
Ieri invece è stata la giornata di una nuova medaglia azzurra, quella di Andrea Dallavalle nel triplo. Aspettavamo tutti Andy Diaz, è sbucato lui con un ultimo salto fenomenale, se non fosse che poi Pichardo ha replicato da campione qual è. E poi: Lyles ha trionfato nei 200m maschili davanti a Bednarek, in quelli femminili ha vinto Jefferson-Wooden, facendo così doppietta con l'oro già conquistato nei 100m. Nei 400 ostacoli oro a Benjamin (uomini) e Femke Bol (donne).
Cosa è successo nella notte
Ottava giornata ai Mondiali di atletica, divisa in due sessioni: la prima è andata in scena nella notte italiana, con le gare di marcia 20 km. L'Italia riponeva speranze di medaglia in Antonella Palmisano, che però si è ritirata dopo 12 km. Oro ancora a Maria Perez, che fa la seconda doppietta Mondiale di fila. Nella gara maschile oro al brasiliano Bonfim (dopo l'argento nella 35 km). L'eptathlon è giunto alla quinta prova, quella di salto in lungo: al momento la statunitense Anna Hall conduce in classifica, con l'azzurra Gerevini 17^. Nel pomeriggio le ultime gara (giavellotto e 800m)