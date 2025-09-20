Battocletti: "Voglio sognare in grande a LA 2028"

"Ero stanca, ma ho pensato 'sono stanche anche le africane'. Perché solo io mi pongo limiti, ma da ieri mi sono detta 'stavolta provaci' ". A dirlo è Nadia Battocletti , bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. La seconda medaglia iridata della mezzofondista azzurrra dopo l'argento nei 10.000 metri. Un bis straordinario di Battocletti che ha già fissato il prossimo obiettivo, le Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Due medaglie al collo qui, neanche nei sogni migliori - dice l'azzurra a Rai Sport, battuta solo dalle keniane Chebet e Kipyegon - Ora ci sono le Olimpiadi di Los Angeles, per noi atleti tre anni sono già domani. E io voglio sognare in grande anche lì ".

Andare oltre i limiti. Un click mentale che ha consentito a Battocletti di lottare con le grandi del mezzofondo: " Per me essere qui è davvero un sogno - ha spiegato - Vedere le keniane correre, andare sotto i 14 minuti, nella mia testa sono cose da uomo. Però ieri ho detto ai miei, sai che c'è, stavolta provo. Solo io mi pongo limiti". L'atleta trentina ha spiegato la sua tattica: "Devo stare davanti, mi ripetevo, appena le vedo davanti devo andare. Ero stanca oggi, lo confesso, ma dentro di me ripetevo 'se sei stanca tu sono stanche anche loro, magari piu' abituate, ma stanca. Quando vai in gara con una tua tattica, allora entri in gioco ".

"Nell'ultimo giro ci ho messo il fuoco"

Battocletti ha ringraziato per il sostegno dei tifosi ("dal 2021 ho un fan club, mi arrivano messaggi molto belli"), si è detta "fiera di me stessa", e ha raccontato un aneddoto: "Alla vigilia, Pierluigi Floretta mi ha dedicato un brano di Ezio Bosso, 'Rain in your black eyes' dura quanto un cinquemila, e mi ha detto 'devi essere così'. E io nell'ultimo giro ci ho messo il fuoco. Ho visto che stavo per raggiungere Kypiegon, ma mi stavano anche riprendendo da dietro e allora mi sono detta, niente scherzi, non esagerare". Dopo aver ringraziato "staff, famiglia, mamma e papà, perché sono loro che vedono i miei momenti più brutti ed è giusto che condivida con loro quelli più belli", l'azzurra ha concluso. "Dai Giochi di Tokyo, l'atletica italiana è cambiata: e anche per per me, 4 anni dopo, questo risultato in questo sadio è straordinario. Due medaglie al collo mi sembrano impossibili, in una specialità in cui il trono è dell'Africa. Spero che le ragazze e i ragazzi che da casa seguono i mondiali capiscano: il trono non è di nessuno, è a disposizione del mondo".