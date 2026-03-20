Ai Mondiali indoor di atletica di Torun arriva la prima medaglia per l’Italia: è l’oro di Andy Diaz, che vince la gara di salto triplo confermandosi campione del mondo indoor dopo il titolo vinto un anno fa a Nanchino. Argento per il giamaicano Scott, bronzo all’algerino Triki. Dallavalle chiude settimo
Andy Diaz si conferma campione del mondo indoor nel salto triplo. Dopo l’oro di Nanchino vinto un anno fa, l’azzurro sale nuovamente sul gradino più alto del podio a Torun, al termine di una finale in cui salta 17.47 al primo tentativo, senza che nessuno riesca più a fare meglio. Alle sue spalle il giamaicano Scott (17.33) e l’algerino Triki (17.30) infilano delle buone serie di salti, migliorandosi pian piano, ma senza mai scalzare Diaz da quel primo posto che si era preso subito. Andrea Dallavalle, l’altro azzurro in gara (argento Mondiale a Tokyo) chiude settimo la finale.