Oggi una finale in cui l’Italia ha ambizioni di medaglia, quella del salto triplo maschile in cui portiamo il campione in carica indoor Andy Diaz (oro a Nanchino un anno fa) e l’argento mondiale (vinto a Tokyo) Andrea Dallavalle. Gara in programma nella sessione serale, a partire dalle 19.35. Prima, fin dal mattino, sarà la volta delle prime prove dell’eptathlon (con Dario Dester impegnato) e delle batterie di 60m maschili (in pista i nostri Ceccarelli e Randazzo), 400m femminili (Bonora) e 800m femminili (Coiro e Pellicoro). Nel pomeriggio si parte anche con i 1500: Arese, Riva (nei maschili), Cavalli e Zenoni (femminili) cercano un posto in semifinale. Oltre a quella del triplo, altre due finali in programma: salto in alto femminile e getto del peso femminile.