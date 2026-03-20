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Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun

live Atletica

Vanni Spinella

Prima giornata di gare ai Mondiali indoor di Torun: si parte con le prime prove dell’eptathlon e con le batterie dei 60m maschili (la finale in serata). Attesa per gli azzurri Diaz e Dallavalle, a caccia di una medaglia nel salto triplo. Nei 1500m maschili ci sono Arese e Riva, in quelli femminili Cavalli e Zenoni. Batterie anche per i 400 e gli 800. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

LIVE

Le gare di oggi

Sessione mattutina

  • 10.05 Eptathlon, 60 metri (Dester)
  • 10.20 60 metri (maschile), batterie (Ceccarelli, Randazzo)
  • 10.53 Eptathlon, salto in lungo (Dester)
  • 11.08 400 metri (femminile), batterie (Bonora)
  • 11.39 Salto in alto (femminile), FINALE
  • 12.01 400 metri (maschile), batterie
  • 12.51 800 metri (femminile), batterie (Coiro, Pellicoro)
  • 12.57 Eptathlon, getto del peso (Dester)
  • 13.26 800 metri (maschile), batterie

Sessione pomeridiana/serale

  • 18.10 Getto del peso (femminile), FINALE
  • 18.16 Eptathlon, salto in alto (Dester)
  • 18.22 1500 metri (femminile), batterie (Cavalli, Zenoni)
  • 18.54 1500 metri (maschile), batterie (Arese, Riva)
  • 19.35 Salto triplo (maschile), FINALE (Dallavalle, Diaz)
  • 19.42 400 metri (femminile), semifinali (ev. Bonora)
  • 20.16 60 metri (maschile), semifinali (ev. Ceccarelli, Randazzo)
  • 20.44 400 metri (maschile), semifinali
  • 21.22 60 metri (maschile), FINALE (ev. Ceccarelli, Randazzo)

(tra parentesi gli Azzurri in gara)

Cosa succede oggi

Oggi una finale in cui l’Italia ha ambizioni di medaglia, quella del salto triplo maschile in cui portiamo il campione in carica indoor Andy Diaz (oro a Nanchino un anno fa) e l’argento mondiale (vinto a Tokyo) Andrea Dallavalle. Gara in programma nella sessione serale, a partire dalle 19.35. Prima, fin dal mattino, sarà la volta delle prime prove dell’eptathlon (con Dario Dester impegnato) e delle batterie di 60m maschili (in pista i nostri Ceccarelli e Randazzo), 400m femminili (Bonora) e 800m femminili (Coiro e Pellicoro). Nel pomeriggio si parte anche con i 1500: Arese, Riva (nei maschili), Cavalli e Zenoni (femminili) cercano un posto in semifinale. Oltre a quella del triplo, altre due finali in programma: salto in alto femminile e getto del peso femminile.

Numeri e campioni a Torun

A un anno di distanza dai Mondiali indoor di Nanchino (recuperati dopo la pandemia) a Torun va in scena il terzo Mondiale indoor in tre anni (nonostante la cadenza biennale dell’evento, lo spostamento di quello di Nanchino ha reso possibile questa inedita “tripletta”). Sono 118 i Paesi partecipanti, per un totale di 674 atleti coinvolti. Tra questi, dodici campioni del mondo indoor dell'edizione di Nanchino 2025: Jeremiah Azu, Andy Diaz, Armand Duplantis, Mattia Furlani, Woo Sang-hyeok, Tom Walsh, Marie-Julie Bonnin, Devynne Charlton, Freweyni Hailu, Sarah Mitton, Nicola Olyslagers e Leyanis Perez Hernandez. Complessivamente in palio 27 titoli iridati e 81 medaglie.

furlani

Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky

Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun, da venerdì 20 a domenica 22 marzo, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Mentre qui su skysport.it il nostro liveblog quotidiano sempre aggiornato in diretta con tutti i risultati delle gare. Inoltre  Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto)

Iniziano i Mondiali indoor a Torun!

Ci siamo, scattano oggi a Torun i Mondiali indoor di atletica: tre giorni di gare che promettono spettacolo, visti gli atleti che scenderanno in pista e visto il valore della spedizione azzurra. Da oggi a domenica saranno 26 gli atleti italiani in gara nella rassegna iridata al coperto (13 uomini, 13 donne), tra cui le tre medaglie della passata edizione di Nanchino 2025 Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi d'oro in Cina dopo i bronzi olimpici di Parigi, e l'argento dei 60 metri Zaynab Dosso. In squadra l'argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000 Nadia Battocletti, l'argento mondiale del triplo Andrea Dallavalle, il bronzo iridato del peso Leonardo Fabbri, la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino.

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