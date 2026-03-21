Non ci sono più parole per definire Nadia Battocletti. La campionessa azzurra ha vinto i 3000m ai Mondiali indoor di Torun (i suoi primi campionati mondiali indoor) regalando all'Italia il secondo oro dopo quello di Andy Diaz nel salto triplo. Battocletti vince con il tempo di 8'57"64 al termine di una gara molto tattica in cui ha sempre controllato i possibili attacchi delle avversarie per poi decidere di andare a vincere con l'allungo decisivo nell'ultimo giro, battendo la statunitense Emily Mackay, seconda in 8'58"12, e l'australiana Jessica Hull terza in 8'58"18. Caduta per una delle favorite della vigilia, Freweyni Hailu, spinta da Hull (a sua volta toccata da Garcia poi squalificata). Hailu siè poi ripresa chiudendo sesta, ma quando la sua gara era ormai compromessa.

Approfondimento Il medagliere dei Mondiali di atletica di Torun