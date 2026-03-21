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Mondiali di atletica indoor, il medagliere di Torun

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A Torun (Polonia) i Mondiali indoor di atletica leggera. Sono 81 le medaglie in palio in 27 diverse specialità (13 per gli uomini e 13 per le donne, più la staffetta mista 4x400m). L’Italia prova a migliorare il bottino dell’edizione di Nanchino 2025, in cui vinse tre medaglie (gli ori di Furlani nel lungo e Diaz nel triplo e l’argento di Dosso nei 60m). Il medagliere completo

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