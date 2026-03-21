Dopo le emozioni della prima giornata di gare, a Torun si prosegue con un sabato attesissimo per più motivi: due Azzurre “debuttanti” in pista e se Nadia Battocletti lo è solo perché si tratta del suo primo Mondiale indoor, per la 16enne Kelly Doualla è la prima volta tra i “grandi”. Appuntamento dalle 11.05 con le batterie dei 60m femminili, in cui oltre alla fenomenale Doualla sarà impegnata Zaynab Dosso, argento mondiale indoor un anno fa. La finale è alle 21.20 ma prima spazio a Nadia Battocletti, che alle 19.04 corre la finale dei 3000m. Cerca un posto in finale anche Lorenzo Simonelli, con Oliver Mulas nei 60m ostacoli. In mattinata anche la finale dell’alto maschile con Christian Falocchi. Con il miglior tempo nelle batterie degli 800m femminili Eloisa Coiro si è guadagnata la semifinale e ora cercherà la finale. Nella finale di salto con l'asta occhi puntati su Duplantis: quando gareggia c'è sempre profumo di record del mondo. Non c’è l’Italia in pista ma la staffetta 4x400 mista (l’unica gara mista in programma) regala sempre spettacolo.