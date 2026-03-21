Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun
Seconda giornata di gare a Torun. Si parte con Mulas e Simonelli impegnati nelle batterie dei 60m ostacoli, poi tocca a Dosso e Doualla nei 60m femminili. Nella finale dell'alto maschile c'è Falocchi; Eloisa Coiro a caccia della finale negli 800m. Grande attesa per Nadia Battocletti (3000m) e per la finale di salto con l'asta con Duplantis. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Perché è già un'Italia da record
Mattia Furlani ha appena migliorato il record italiano indoor nel lungo, Nadia Battocletti quello dei 3000m un mese fa, Federico Riva si è ripreso il primato italiano dei 1500m, Zaynab Dosso a febbraio ha corso i 60m sotto i 7''. Ai Mondiali indoor di Torun arriva un'Italia fresca di record. E c’è anche quello di Kelly Doualla, l’azzurra più giovane di sempre
Ci aspettiamo tanto dall'Italia ai Mondiali di atletica di TorunVai al contenuto
Le gare di oggi
Sessione mattutina
- 10.05 Eptathlon, 60 ostacoli (Dester)
- 10.20 60 ostacoli (maschile), batterie (Mulas, Simonelli)
- 11.05 60 metri (femminile), batterie (Dosso, Doualla)
- 11.10 Eptathlon, salto con l’asta (Dester)
- 12.00 4×400 metri (mista), FINALE
- 12.15 Salto in alto (maschile), FINALE (Falocchi)
- 12.22 800 metri (femminile), semifinali (Coiro)
- 13.08 800 metri (maschile), semifinali
Sessione serale
- 18.25 Salto con l’asta (maschile), FINALE
- 18.34 400 metri (maschile), FINALE
- 18.52 Eptathlon, 1000 metri (Dester)
- 19.04 3000 metri (femminile), FINALE (Battocletti, Majori)
- 19.22 3000 metri (maschile), FINALE
- 19.38 Salto triplo (femminile), FINALE
- 19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali (ev. Mulas, Simonelli)
- 20.14 60 metri (femminile), semifinali (ev. Dosso, Doualla)
- 20.40 400 metri (femminile), FINALE
- 21.02 60 ostacoli (maschile), FINALE (ev. Mulas, Simonelli)
- 21.20 60 metri (femminile), FINALE (ev. Dosso, Doualla)
(tra parentesi gli Azzurri in gara)
Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky
Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun fino a domenica 22 marzo, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Mentre qui su skysport.it il nostro liveblog quotidiano sempre aggiornato in diretta con tutti i risultati delle gare. Inoltre Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto)
Cosa succede oggi ai Mondiali indoor di atletica
Dopo le emozioni della prima giornata di gare, a Torun si prosegue con un sabato attesissimo per più motivi: due Azzurre “debuttanti” in pista e se Nadia Battocletti lo è solo perché si tratta del suo primo Mondiale indoor, per la 16enne Kelly Doualla è la prima volta tra i “grandi”. Appuntamento dalle 11.05 con le batterie dei 60m femminili, in cui oltre alla fenomenale Doualla sarà impegnata Zaynab Dosso, argento mondiale indoor un anno fa. La finale è alle 21.20 ma prima spazio a Nadia Battocletti, che alle 19.04 corre la finale dei 3000m. Cerca un posto in finale anche Lorenzo Simonelli, con Oliver Mulas nei 60m ostacoli. In mattinata anche la finale dell’alto maschile con Christian Falocchi. Con il miglior tempo nelle batterie degli 800m femminili Eloisa Coiro si è guadagnata la semifinale e ora cercherà la finale. Nella finale di salto con l'asta occhi puntati su Duplantis: quando gareggia c'è sempre profumo di record del mondo. Non c’è l’Italia in pista ma la staffetta 4x400 mista (l’unica gara mista in programma) regala sempre spettacolo.