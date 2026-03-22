"Ho lottato ma vorrei smettere di soffrire così"

Per Larissa è "solo" la prima medaglia mondiale, dunque, e sembra incredibile che la vinca solo adesso. "In tutti questi anni ho pensato di avere una sorta di maledizione con i Mondiali - racconta Iapichino a Sky dopo la gara - perché ne succedeva sempre una. Oggi nonostante abbia fatto uno dei miei soliti disastri, ma sono le mie 'larissate' come le definisco io, sono riuscita finalmente a raggiungere questo obiettivo. È mancato poco per l'oro, ma tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara: ho lottato, sono dovuta andare a prendermi l’argento, poi è sempre questione di centimetri. Gare troppo sofferte? Vorrei smettere anch’io di soffrire così tanto, ma forse è più spettacolare così. A parte gli scherzi, ho dovuto trovare un po’ di feeling, non sono una mattiniera quindi oggi ho dovuto cercare di adattarmi alle condizioni: sono una che inizia a funzionare al 100% da mezzogiorno in poi. Al primo salto non riuscivo neanche a staccare, al secondo ero lontana, al terzo ho fatto nullo... al quarto mi sono detta 'datti una svegliata'". Poi racconta i complimenti arrivati dal papà-allenatore e da mamma Fiona May: "Papà mi ha detto che è fiero e che sono sulla strada giusta, questo è solo l’inizio. Mamma invece mi ha detto 'basta fare gare così, ho un cuore e quasi sessant’anni'. Se sono genio e sregolatezza? Probabilmente sì, sarò un genio a modo mio...".