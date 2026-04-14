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il personaggio

Gout Gout ha lo stesso senso dello spettacolo di Bolt. Ed è più veloce del giamaicano

Vanni Spinella

Lo ha dimostrato dopo aver stabilito il nuovo record under 20 sui 200m (correndo più forte di Bolt quando aveva la stessa età): salti, urla, pose da star per i fotografi. Un vero showman (ma lo era anche Bolt) che sembra nato con una missione: superare il mito che sembrava insuperabile

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