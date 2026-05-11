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La corsa al Diamante più ambito sta per ricominciare

Federica Frola

Federica Frola
©Ansa

14 meeting, 16 specialità e tanti, tantissimi, campioni. La Diamond League apre il suo programma a Shanghai, per chiudere a Bruxelles a inizio settembre. Nel mezzo gare spettacolari e atleti sensazionali, con gli italiani chiamati a giocare un ruolo da protagonisti come nelle ultime stagioni

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