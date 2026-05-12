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Justin Gatlin, il viaggiatore nel tempo

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Atleta tanto controverso quanto formidabile, motore e grande rivale di Usain Bolt, con cui ha dato vita ad alcune delle gare dei 100 metri più esaltanti della storia. Oggi, vent'anni fa, il suo record del mondo (9.77), poi cancellato per doping: primo tassello di una seconda parte di carriera da uomo nuovo

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