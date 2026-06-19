'Corsa Contro la Fame', quando lo sport insegna a cambiare il mondo

Da dodici anni la Corsa Contro la Fame unisce sport, educazione civica e solidarietà coinvolgendo migliaia di studenti in tutta Italia. Maria Ciana, Project Manager dell’iniziativa per Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale attiva da oltre 40 anni nella cooperazione, ci racconta come un semplice giro di campo possa trasformarsi in aiuto concreto per chi ne ha più bisogno
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