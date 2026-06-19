Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

'Corsa Contro la Fame', quando lo sport insegna a cambiare il mondo

Emiliano Tomasini

Da dodici anni la Corsa Contro la Fame unisce sport, educazione civica e solidarietà coinvolgendo migliaia di studenti in tutta Italia. Maria Ciana, Project Manager dell’iniziativa per Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale attiva da oltre 40 anni nella cooperazione, ci racconta come un semplice giro di campo possa trasformarsi in aiuto concreto per chi ne ha più bisogno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ