Campagna: "Con la Grecia sarà una partita tosta"

"Abbiamo approcciato bene la partita", ha commentato il commissario tecnico Alessandro Campagna ai canali ufficiali della Federnuoto. "Siamo partiti forte, fatto tanti contropiedi e alzato il ritmo fin da subito. Poi abbiamo subito il loro rientro, ma ci stava perché sono giocatori esperti e di grande peso che giocano nelle coppe europee con club importanti. Tra fine primo tempo e inizio secondo abbiamo subito un po’ il loro contatto fisico, sbagliato qualcosa con l’uomo in meno, poi siamo riusciti a sviluppare un bel gioco, soprattutto nel terzo periodo dove la squadra mi è piaciuta molto. Tanti giocatori sono andati in marcatura e questo è un segnale molto positivo. Certamente abbiamo subito qualche gol che nelle partite che contano e già nella semifinale, non si possono concedere e su questo lavoreremo nei prossimi due giorni. Con la Grecia sarà una partita tosta".