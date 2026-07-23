World Cup Pallanuoto, Italia in semifinale contro la Grecia. Battuta la Georgia 18-12pallanuoto
Il Settebello supera 18-12 la Georgia nei quarti della Super Final di World Cup a Sydney e conquista la semifinale. Decisivo il parziale del terzo tempo, chiuso sul 13-8, con Ferrero e Condemi migliori marcatori azzurri con tre gol. Sabato 25 luglio alle 12.15 la sfida contro la Grecia: "Sarà una partita tosta", le parole del ct Campagna
Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0 con Gianazza, la doppietta di Ferrero e Condemi, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15.
Italia-Georgia 18-12: il tabellino
Italia: Del Lungo, Cassia 2, Guerrato 1, Cannella 2, Ferrero 3, Patchaliev, Dolce 1, Gianazza 1, Iocchi Gratta 2, Del Basso 1, Condemi 3, Carnesecchi 1 (rig), Nicosia, Alesiani 1. All. Campagna
Georgia: Gvetadze, Tkeshelashvili, Dadvani 3, Shushiashvili, Bitadze 1, Vasic 2 (1 rig), Jakhaia, Akhvlediani 2, Meskhi, Magrakvelidze, Chikovani, Rogac 1, Kapanadze, Adeishvili 3. All. Chomakhidze
Campagna: "Con la Grecia sarà una partita tosta"
"Abbiamo approcciato bene la partita", ha commentato il commissario tecnico Alessandro Campagna ai canali ufficiali della Federnuoto. "Siamo partiti forte, fatto tanti contropiedi e alzato il ritmo fin da subito. Poi abbiamo subito il loro rientro, ma ci stava perché sono giocatori esperti e di grande peso che giocano nelle coppe europee con club importanti. Tra fine primo tempo e inizio secondo abbiamo subito un po’ il loro contatto fisico, sbagliato qualcosa con l’uomo in meno, poi siamo riusciti a sviluppare un bel gioco, soprattutto nel terzo periodo dove la squadra mi è piaciuta molto. Tanti giocatori sono andati in marcatura e questo è un segnale molto positivo. Certamente abbiamo subito qualche gol che nelle partite che contano e già nella semifinale, non si possono concedere e su questo lavoreremo nei prossimi due giorni. Con la Grecia sarà una partita tosta".
Super Final Worl Cup 2026: risultati e date
Quarti di finale – 23 luglio
(1) Italia-Georgia 18-12 (4-2, 3-3, 6-3, 5-4)
(2) Grecia-Montenegro 14-13 (7-3, 2-3, 3-4, 2-3)
(3) Spagna-Australia (18-18 - 6-3, 5-6, 5-4, 2-5)
(4) 12:15 Ungheria-Croazia
Semifinali – 25 luglio
10:30 vincente 3-vincente 4
12:15 Italia-Grecia
Finali – 26 luglio
06:30 terzo-quarto posto
10:00 primo-secondo posto