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Diamond League a Eugene con Fabbri e Iapichino. Stasera live su Sky

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Stasera appuntamento con la nona tappa della Diamond League in Oregon (Usa) per la 51^edizione del Prefontaine Classic da seguire live alle 22 su su Sky Sport Uno, Sky Sport MIx e in streaming su NOW. Tanti i campioni in gara tra cui due big azzurri come Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri. E, dal 10 agosto, su Sky gli Europei di atletica leggera!

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Torna l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con il nono appuntamento della Diamond League, in programma a Eugene. Sabato 4 luglio, alle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, riflettori puntati sugli atleti in gara al Prefontaine Classic 2026. Attesa per Larissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai Campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodhall. Tra gli italiani in gara anche l’azzurro Leonardo Fabbri, nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Crouser e Joe KovacsLa grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione della Diamond League su Sky e su NOW

Sabato 4 luglio 

  • Alle 22: DIAMOND LEAGUE - Eugene su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

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