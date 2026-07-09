Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La tappa di Diamond League a Monaco su Sky. Attesa per il debutto stagionale di Tamberi

l'appuntamento
©Getty

Nuovo appuntamento con l'atletica leggera per la decima tappa di Diamond League a Monaco. Venerdì 10 luglio dalle 20.00, su Sky e in streaming su NOW, tutte le gare in diretta

SKY SPORT INSIDER

ascolta articolo

L’atletica leggera torna protagonista su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League che fa tappa a Monaco, per il decimo appuntamento della stagione. Le gare al via venerdì 10, alle 20 in diretta su Sky Sport Arena. Attesa per il debutto stagionale di Gianmarco Tamberi, impegnato nella gara di salto in alto. All’Herculies EBS meeting, nel salto in lungo, torna protagonista Mattia Furlani, dopo l’infortunio a Xiamen, impegnato nella sfida contro il vicecampione iridato Tajay Gayle e contro Simon Ehammer, che ha siglato la miglior misura stagionale grazie a un sorprendente 8,51m.

 

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Diamond League, la programmazione su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 10 luglio

alle 20.00 su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Bebe Vio va veloce, record italiano sui 100

Atletica

Chiusa la parentesi con la scherma, continua la nuova carriera nell'atletica di Bebe...

Jacobs rinuncia a Montecarlo: lieve affaticamento

Atletica

Il campione olimpico di Tokyo non sarà in pista venerdì sera nei 100 metri della tappa di...

Lutto nello sci: è morto Thomas Lanning

stati uniti

A soli 41 anni è morto l'ex discesista statunitense Thomas Lenning. In carriera ha disputato 42...

Nastro Rosa Tour a Napoli, Team Marina Militare 1^

Vela

Grande successo di pubblico e appassionati per la tappa napoletana della 6^ edizione del Marina...

Meriano e Codato, storico successo a Henley

canottaggio

Storico successo per il canottaggio femminile con Alice Codato e Laura Meriano che hanno infatti...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS