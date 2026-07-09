Nuovo appuntamento con l'atletica leggera per la decima tappa di Diamond League a Monaco. Venerdì 10 luglio dalle 20.00, su Sky e in streaming su NOW , tutte le gare in diretta

L’atletica leggera torna protagonista su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League che fa tappa a Monaco, per il decimo appuntamento della stagione. Le gare al via venerdì 10, alle 20 in diretta su Sky Sport Arena. Attesa per il debutto stagionale di Gianmarco Tamberi, impegnato nella gara di salto in alto. All’Herculies EBS meeting, nel salto in lungo, torna protagonista Mattia Furlani, dopo l’infortunio a Xiamen, impegnato nella sfida contro il vicecampione iridato Tajay Gayle e contro Simon Ehammer, che ha siglato la miglior misura stagionale grazie a un sorprendente 8,51m.

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.