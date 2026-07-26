Assoluti di atletica: Sioli vince nel salto in alto, Tamberi 6°. Bis Battocletti

Nella seconda serata degli Assoluti di Firenze, che precedono gli Europei di Birmingham (in diretta su Sky dal 10 al 16 agosto), Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi (non al meglio) che chiude 6°. Dopo il successo nei 5000 m, Battocletti si ripete nei 1500. Inzoli vola nel salto in lungo. Dezza trionfa nei 200 m, Scotti nei 400 e Pernici negli 800 con... proposta di matrimonio! Titoli femminili per Mihai (marcia), Fantini (martello) e Polzonetti (100 ostacoli) JACOBS VINCE I 100 M, DIAZ RECORD NEL TRIPLO ascolta articolo

Aspettando gli Europei di Birmingham, appuntamento in diretta su Sky dal 10 al 16 agosto, la seconda serata dei Campionati Italiani Assoluti a Firenze registra anche la partecipazione di Gianmarco Tamberi. Tornato dopo 299 giorni a Montecarlo quando aveva chiuso al sesto posto a 2.23, ‘Gimbo’ si ferma a 2.20 (con tre errori a 2.24) e chiude nuovamente in sesta posizione. Non al meglio il 34enne marchigiano, che si è presentato in pedana con una fasciatura alla caviglia destra. A trionfare nel salto in alto maschile è Matteo Sioli in 2.30 (pareggiato il primato personale), ennesimo successo per il vincitore di due tappe della Wanda Diamond League. Lo seguono Edoardo Stronati a 2.27 (record personale) e Manuel Lando (2.24). Tra le donne l'1.90 di Idea Pieroni (Carabinieri) vale il tricolore: la seguono sul podio Asia Tavernini (Quercia Dao Conad) e Marta Morata (Aeronautica).

Battocletti concede il bis Doppietta ai Campionati Italiani per Nadia, che aveva già dato spettacolo sui 5000 metri nella giornata di sabato. La trentina si è ripetuta nei 1500 fermando il crono a 4:17.29 distanziando Laura Pellicoro (4:18.93) e Micol Majori (4:19.31). L'argento olimpico e mondiale dei 10mila metri ha dimostrato una buona forma e si presenta agli Europei con l'obiettivo di difendere i due titoli che aveva conquistato a Roma.

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Salto in lungo, vola Inzoli Francesco Inzoli vince in 8,27 e migliora di due centimetri la recente prestazione ai campionati U23 a Molfetta. Lontani dal 21enne lombardo sia Aldo Rocchi (7,64) che Samuele Baldi (7,56). Assente in gara Mattia Furlani, che sta recuperando dal problema fisico. Tra le donne s'impone Arianna Battistella (Carabinieri) in 6,42. Altro secondo podio per Greta Brugnolo (Studente Milardi) con 6,40, poi Giiulia Riccardi (Gs Trilacum) al personale di 6,35. Nel salto con l'asta vince Matteo Olivieri (Carabinieri) con 5,50: lo seguono Riccardo Befani e Leonardo Scalon.

Dezza e Fontana vincono nei 200 metri Sorpresa nella gara maschile, dove Filippo Dezza (Bergamo Stars) beffa di due centesimi in 20.48 il campione uscente Fausto Desalu (Fiamme Gialle). Terzo Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle). Dopo cinque anni arriva invece il trionfo tricolore di Vittoria Fontana (Carabinieri), che chiude in 23.03 davanti a Gloria Hooper (Atl. Brescia) ed Elena Cambiolo (Quercia Dao Conad). Fuori dal podio Dalia Kaddari (FIamme Oro), la più brillante nelle batterie.

Scotti da record nei 400 metri Primo italiano sotto i 45 secondi in 116 edizioni agli Assoluti, Edoardo Scotti (Carabinieri) chiude in 44.96 davanti a Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) in 45.21 e Luca Sito (Fiamme Gialle) in 45.62. Il primatista italiano si aggiudica così il sesto titolo nelle ultime sette edizioni. Anna Polinari (Carabinieri) s'impone invece nella gara femminile in 51.38: seguono Alice Mangione (Esercito) e Alessandra Bonora (Fiamme Gialle). Nei 400 ostacoli non sbaglia invece Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), argento europeo e vincitore con 48.50. Alle sue spalle Alessio Sommacal (Atl. Vicentina) e Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona). Tra le donne s'impone invece Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) in 54.41 davanti ad Alice Muraro (Aeronautica) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro).

800 con... proposta di matrimonio! Protagonista Francesco Pernici (Fiamme Gialle), 23enne primatista italiano che dopo il traguardo raggiunge la fidanzata Sara Spatti (quattrocentista) e si inginocchia davanti a lei con un anello in mano. L'atleta bresciano vince in 1:44.89 davanti a Giovanni Lazzaro (Aeronautica) e Tommaso Maniscalco (Esercito). E sul podio Pernici è accompagnato mano nella mano proprio dalla futura moglie. Negli 800 al femminile festeggia invece Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) che precede Gloria Kabangu (Esercito) e Maria Colajanni (Cus Palermo).

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Super Polzonetti nei 100 ostacoli Prima volta in carriera per la ventenne brianzola, che conferma i progressi in America durante la stagione universitaria. Celeste Polzonetti eguaglia il primato personale correndo in 12.74 proprio come lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale Ncaa. A seguirla al traguardo Elena Carraro (12.85) e Veronica Besana (13.07).